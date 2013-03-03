اولين امام جمعه انديشه شهريار منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طي اين حكم حجت الاسلام سيد علي مروج به عنوان اولين امام جمعه شهر جديد انديشه شهريار منصوب شد.

در اين زمينه طي چند روز گذشته، جلسه هماهنگی با حضور ائمه جمعه، فرماندار، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی شهرستان شهريار، شهردار و اعضای شورای شهر اندیشه و جمعی از روحانیون در دفتر امام جمعه شهریار برگزار شد كه طي آن برنامه ريزيها لازم جهت استقبال از امام جمعه شهر جدید اندیشه صورت گرفت.

در اين جلسه مقرر شد كه اولين نماز با شكوه جمعه شهر انديشه به امامت حجت الاسلام سيد علي مروج، طي مراسمي در تاريخ 18 اسفندماه جاري و با حضور معاون رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور و مسئولان شهرستان، برگزار شود.