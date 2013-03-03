آبگيري سد استقلال ميناب پس از بارندگي هاي اخير

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر حیدری بعد از ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران، عنوان كرد: استان‌های جنوبی به ویژه استان هرمزگان در طول تاریخ همواره با مشکل کم آبی مواجه بوده اند و در چند ماه گذشته نيز به دلیل نبود بارندگی در سطح استان هرمزگان و حوزه های آبگیری، سد استقلال به اتمام ذخیره مفید خود نزدیک شده بود که به خواست خدا به علت این بارندگی هاي اخير سد استقلال آبگیری قابل توجه ای داشت.

وي ادامه داد: سد استقلال به عنوان اصلی ترین سد در تامین آب شرب بندرعباس محسوب می شود که گنجایش ذخیره سازی آن بر اساس هیدروگرافی سال 1384 معادل 7/257 میلیون متر مکعب بوده و با توجه به آورد رسوبی در شرایط فعلی معادل 240 میلیون متر مکعب برآورد مي شود.

مديرعامل شركت آب منطقه اي هرمزگان میزان بارندگی های اخیر در منطقه ی میناب را 5/34 میلی متر اعلام کرد و افزود: ورودی آب به سد استقلال پس از بارندگی روز سه شنبه 76/2 میلیون متر مکعب بوده و هم اکنون حجم آب پشت سد 02/127 میلیون متر مکعب است.

حيدري در خصوص میزان خروجی آب سد استقلال گفت: میزان خروجی آب شرب سد استقلال هزار لیتر در ثانیه است و به دلیل بحرانی بودن شرایط سد طی ماه های گذشته خروجی آب برای مصرف کشاورزی نداشته ایم.

وي خاطرنشان كرد: سد استقلال ميناب حدود 11هزار هكتار از اراضي كشاورزي ميناب را آبياري مي كند كه حدود شش هزار هكتار آن مربوط به كشت محصولات باغي و حدود پنج هزار هكتار آن نيز مربوط به كشت صيفي جات است که به دلیل بحرانی بودن شرایط سد طی ماه های گذشته برای مصرف کشاورزی خروجی آب نداشته ایم.