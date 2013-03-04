بسته های سرمایه گذاری بکر مازندران در نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ارائه می شود

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این فرصت ناب تمامی ظرفیت های استان به جز جاذبه های گردشگری، تاریخی، پتانسیل های فرهنگی، خدماتی، درمانی در غرفه مازندران به عنوان داشته های استان در کنار هم عرضه می شود.



وی از حضور موثر شهرداری ها و بخش خصوصی در کنار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به عنوان نقطه عطفی در شروع همکاری های بعدی در امور نمایشگاههای استان ارزیابی و تصریح کرد: ادامه این تعامل و همکاری نشان دهنده همکاری استان برای حمایت از مقوله سرمایه گذاری در استان است.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت: مازندران با بزرگترین متراژ غرفه در کنار استان خراسان رضوی در جشنواره بین المللی فرصت های سرمایه گذاری کشور شرکت می کند.



فرزانه افزود: 16 اسفند ماه در غرفه ای بیش از هزار متر در نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری کشور فرصت های سرمایه گذاری استان عرضه می شوند.



وی یادآور شد: این فرصت های سرمایه گذاری سه حوزه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی را شامل می شود که از گلوگاه تا رامسر به بهره برداری رسیده یا در حال اجرا است.



مازندران دارای پتانسیل های مناسب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و طبیعت گردی است.