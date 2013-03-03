تروریست خواندن سپاه توسط کشوری که دستش به خون مردم 5 قاره آغشته افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه مراسم رونمایی از كتاب اقتصاد مقاومتی، مبانی و راهبردها كه عصر امروز یكشنبه در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینكه دولت آمریكا طرحی را در دست بررسی دارد و می خواهد سپاه را در لیست تروریستی قرار دهد گفت: آن چه كه مسلم است این است كه تروریست تر از دولت آمریكا در دنیا وجود ندارد و تمامی رفتار و كردار این دولت ضد حقوق بشر و بر علیه مردم جهان است.

وی خاطرنشان كرد: ما افتخار می كنیم سپاه توسط یك رژیم جنایتكار كه دستش به خون مردم 5 قاره دنیا آغشته است، در لیست تروریستی قرار بگیرد.

سردار نقدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیشنهاد مذاكره آمریكا با ایران گفت: آن چیزی كه مشخص است دولت آمریكا از همان ابتدا به فكر مذاكره با ما بود و در گذشته توسط مك‌فارلین به روش های مختلف برای برقراری مذاكره پیش قدم شده بود اما در حال حاضر هیچگاه رفتار آمریكا به این اندازه خصمانه و خشونت آمیز نسبت به دولت ایران نبوده است.

وی با اشاره به تحریم های اقتصادی توسط آمریكا گفت: دولت آمریكا علاوه بر تحریم های اقتصادی در كارهای تروریستی نیز بر علیه ما شركت دارد و مثال آن تجهیز عبدالمالك ریگی بر علیه دولت ایران بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه دیپلمات های ایرانی نیز به نظر می رسد مقداری نرمش نشان داده اند نظر شما چیست، گفت: همیشه دیپلمات های ما از اوایل انقلاب آن طور كه باید و شاید شرایط را خوب تجزیه و تحلیل نكردند هرچند كه همه می دانند تصمیم گیرنده اصلی در مورد مذاكره با آمریكا مقام معظم رهبری است و البته نیز فرموده اند مذاكره با آمریكا امكان ندارد و ما تا آخر ایستاده ایم مگر اینكه آمریكا آدم شود.

وی از نشانه های تغییر سیاست آمریكا را خروج نیروهای نظامی آمریکا از كشورها مختلف دانست و گفت: علاوه بر این آمریكا باید حقوق مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد و پایگاه های نظامی خود را از منطقه، از قطر، از بحرین، از ژاپن به كشور خودش ببرد و همان طور دست از سر لبنان بردارد.

نقدی در ادام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه چرا آمریكا مدام پیشنهاد مذاكره می دهد و برخی با وجود این همه هجمه از سوی آمریكا حرف از مذاكره می زنند گفت: هدف آمریكایی ها از بیان مذاكره تاثیرگذاری در انتخابات آینده است و می خواهند مردم به كسی توجه كنند كه مواضع نرمتری در مقابل آمریكا دارد و هدفش در افكار عمومی جهان این است كه بگوید ما حاضر به مذاكره هستیم در حالی كه ملت ما آگاه و هوشیار در صحنه حاضر است.