کشتار سالانه 100 میلیون کوسه/ کوسه ها در آستانه انقراض

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه هالیفاکس کانادا می گویند میزان ماهیگیری تجاری کوسه ها بسیار بیش از آنچیزی است که این جمعیت جانوری بتواند آن را جبران کند.

کوسه ها چندین سال طول می کشد تا به بلوغ و سن باروری برسند از این رو صید بیش از اندازه، آنها را در معرض خطر انقراض قرار می دهد.

صید این جانور دریایی به طور متوسط، 30 تا 60 درصد بیش از آن چیزی است که کوسه ها بتوانند جمعیت خود را حفظ کنند.

این ماهی را اغلب برای باله اش صید می کند. از باله این حیوان برای پخت نوعی سوپ استفاده می شود که یک ظرف آن را می توان در آسیا به قیمت 56 پوند فروخت.

پژوهشگران کانادایی می گویند در سراسر جهان بسیاری از ماهی گیران کوسه را شکار می کنند و پس از بریدن باله شان، دوباره آنها را به آب بر می گردانند.

اگرچه برخی مناطق از جمله اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا قوانین منع صید کوسه را اجرا می کنند اما این شکار همچنان در بسیاری از کشورهای دنیا ادامه دارد.

یک دلیل دیگر مرگ و میر کوسه ها، صید اشتباهی این ماهی توسط کشتی هایی است که به دنبال ماهی تون، اره ماهی و دیگر انواع ماهی هستند.

محققان با استفاده از اطلاعات حدود یکصد گزارش و تخمین های رسمی و غیر رسمی اعلام کردند 97 میلیون کوسه در سال 2010 صید شده است.

این میزان، اندکی کمتر از تعداد تخمین زده شده صید 100 میلیون کوسه در سال 2000 است البته آمار سال 2010 می تواند در واقع به 273 میلیون هم رسیده باشد.

کوسه ها دستکم 400 میلیون سال در اقیانوس ها زندگی کرده اند و یکی از قدیمی ترین گروه های مهره دار زمین محسوب می شوند.

محققان می گویند هر چیزی بیش از این می تواند بقای بلند مدت گونه های مختلف کوسه از جمله نوک سفید اقیانوسی، سر چکشی و غیره را به خطر بیاندازد.

نتایج این تحقیقات درنشریه Marine Policy منتشر شده است.