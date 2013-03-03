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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

بندعلیان خبر داد:

نهال رایگان در مدارس فرون آباد توزیع می شود

نهال رایگان در مدارس فرون آباد توزیع می شود

پاکدشت - خبرگزاری مهر: شهردار فرون آباد از توزیع نهال رایگان در مدارس شهر فرون آباد خبر داد و گفت: شهرداری فرون آباد به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری در مدارس سطح شهر اقدام به توزیع نهال خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به منظور ارائه خدمات فضای سبز و مشارکت با مدارس و در اجرای هر چه بهتر و نهادینه کردن فرهنگ درختکاری و بهبود و توسعه فضای سبز همزمان با روز درختکاری نهال رایگان برای کاشت در محوطه مدارس توزیع می شود.

وی بیان داشت: ترغیب دانش آموزان برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و آشنایی با فرهنگ پاسداشت منابع طبیعی را از اهداف این طرح است.

این مدیر شهری ادامه داد: باید با اجرای چنین طرحها و تداوم بخشی به آنها، کمبود پوشش گیاهی در مدارس را جبران کنیم.

سرسبز بودن مدارس در ایجاد شادی و نشاط در دانش آموزان نقش بسیار مهمی دارد

وی عنوان کرد: سرسبز بودن مدارس در ایجاد شادی و نشاط در دانش آموزان نقش بسیار مهمی دارد و باید سعی کنیم با کاشت درخت در نقاط مدارس و ایجاد فضاهای سبز، سرسبزی و طراوت را به مدارس هدیه کنیم.

بندعلیان اضافه کرد: اهدای نهال به دانش ‌آموزان به منظور ایجاد فضاهای سبز و زیبا در مدراس و در راستای رفاه شهروندی و زندگی در محیط سبز، زیبا و پاکیزه است.

کد مطلب 2010516

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