استاندارد سازي مدارک آموزشي طب سنتي در مشهد/رمزينه هايي كه دست سودجويان را مي بندد

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه که طرح بهار نام دارد به زودي با رونمايي آغاز استاندارد سازی مدارک آموزشی در حوزه طب سنتي خواهد بود و مي تواند با نصب رمزينه هايي بر روي مدارك مانند قفل امنيتي عمل كرده و مانع فعاليت كساني باشد كه جان مردم را بازيچه دست خود قرار داده اند.

ايمن سازي مدارك آموزشي با رمزينه هاي چند بعدي

مدیر پروژه استاندارد سازی مدارک آموزشي طب سنتي در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح بهار، بهار استاندارد سازی مدارک در کشور است افزود: با این طرح دیگر امکان جعل و سوء استفاده از نام و مدارک برای سودجویان امکان پذیر نخواهد بود.

علی اکبر حسینی افزود: ما برای استاندارد سازی مدارک از نوعی رمزینه های چند بعدی استفاده خواهیم کرد که امکان جعل و کپی آنها وجود ندارد.

عضو کارگروه فناوری اطلاعات دومین کنفرانس ملی دولت همراه وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه این زمزینه ها به هیچ عنوان قابل جعل نیستند بیان كرد: محتوای هر یک از این رمزینه ها به صورت یکتا بوده و با یکدیگر متفاوت است.

امنیت پایین مدارک آموزشی

حسيني عنوان كرد: مداركي كه تا الان توليد شده از نظر امنيت در پايين ترين سطح كار هستند، اگر كسي مسلط به فتوشاپ باشد به بهترين شكل مي تواند اين مدارك را جعل كند.

وي با بيان اينكه پايين بودن تكنولوژي استفاده شده در مدارك راه را براي سوء استفاده افراد سودجو مهيا كرده است افزود: ما براي شروع و به صورت آزمايشي اين كار را در حوزه طب و سلامت شروع كرديم.

ایمن سازی مدارک در حوزه طب سنتی

عضو کارگروه فناوری اطلاعات دومین کنفرانس ملی دولت همراه وزارت ارتباطات با تاکید بر لزوم تهیه مدارکی که غیر قابل جعل باشند بیان كرد: این کار را به صورت آزمایشی با ایمن سازی مدارک آموزشی در حوزه طب سنتی شروع کردیم.

حسيني افزود: با توجه به اینکه در سال های اخیر عده ای از سودجویان برای کسب منافع شخصی جان و مال مردم را با جعل و سوء استفاده از مدارک آموزشی طب سنتی به بازی گرفته اند و موسسه تحقیقات حجامت ایران به عنوان اولین مرکز علمی کشور كار استاندارد سازی مدارک را شروع کرد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر پورتال هاي زيادي به اسم طب سنتي به فروش محصولات بهداشتي و درماني در اينترنت اقدام مي كنند تاكيد كرد: فعاليت افراد غير مجاز در اين حوزه كه با داشتن مدارك جعلي جان مردم را به خطر انداخته و باعث خدشه دار شدن فعاليت ديگر فعالان مجاز مي شوند با اين اقدام غير ممكن مي شود.

لزوم تهیه مدارک غیر قابل جعل در حوزه سلامت

عضو کارگروه فناوری اطلاعات دومین کنفرانس ملی دولت همراه وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه در گام اول سامانه اي را راه اندازي كرديم تا فعالان اين حوزه را زير نظر پليس فتا شناسايي و به مردم معرفي كنيم ادامه داد: از این پس کسانی که قصد استفاده از خدمات طب سنتی را دارند می توانند لیست فعالان مجاز و تایید شده را مشاهده کنند و کسانی که نامشان در این سایت نیست غیر مجاز شناخته شده و برخورد قانونی با آنها خواهد شد.

دبیر کارگروه فناوری اطلاعات موسسه تحقیقات حجامت ایران عنوان كرد: سامانه بهار آغاز استاندارد سازی مدارک آموزشی است و از فعالیت قارچ گونه جاعلان اسناد در فضای مجازی جلوگیری كرده و مانع کسب و کار غير قانوني اين افراد مي شود.

استفاده از آخرین تکنولوژی بارکدها

حسینی درباره اين رمزينه ها عنوان كرد: هر حجم و محتوایی که لازم باشد در این رمزینه قابل ذخیره سازی است و سرعت بالای خوانده شدن باعث می شود در عرض چند دقیقه بتوان اصلی بودن مدرک را تشخیص داد.

وی با اشاره به استفاده ازآخرین تکنولوژی بارکدها در اين مدارك افزود: رمزینه خیلی راحت با ساده ترین گوشی های همراه خوانده می شود.

رمزینه هایی که قابل کپی شدن نیستند

عضو کارگروه فناوری اطلاعات دومین کنفرانس ملی دولت همراه وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه طرح بهار شروع استاندارد سازی مدارک خواهد بود افزود: کپی رمزینه های چند بعدی ویژه ای که در این طرح استفاده می شود غیر ممکن است زیرا محتوای هر یک از این رمزینه ها به صورت یکتا بوده و با یکدیگر متفاوت است.

دبیر کارگروه فناوری اطلاعات موسسه تحقیقات حجامت ایران تصریح کرد: این نوع از رمزینه ها اولین بار برای استفاده صنعتی در یکی از کارخانه های اتومبیل سازی ژاپنی برای رهگیری خودروهای حین تولید طراحی و ابداع شد ولی به تدریج در سطح گسترده ای در جهان به کارگرفته شد.

وی با بیان اینکه سرعت بالای خواندن سبب گسترش میزان استفاده از این نوع رمزینه ها در صنعت خودرو سازی جهان شد عنوان كرد: امیدواریم این طرح که برای اولین بار در کشور برای مدارک اموزشی استفاده می شود بتواند گام موثری جهت جلوگیری از جعل مدارک در هر سطحی حتی دکترا باشد.

توانايي ذخيره سازي حجم بالايي از اطلاعات

حسینی بیان داشت: استفاده راحت و توانایی ذخیره حجم زیادی از اطلاعات باعث شد تا استفاده از این نوع رمزینه به طور چشمگیری در زمینه های مختلف رواج پیدا کند.

حسینی استفاده از این تکنولوژی را امری ساده دانست و ادامه داد: شما با داشتن یک تلفن همراه هوشمند و یاحتی ساده ترین تلفن های همراه مجهز به دوربین و نصب نرم افزار بارک خوان بر روی گوشیتان می توانید به راحتی اطلاعات رمز شده توسط این رمزینه ها را بر روی تلفن همراه خود بخوانید.

وی ادامه داد: برای استفاده از این نرم افزار کافیست که دوربین تلفن همراه خود را برای چند ثانیه بر روی این رمزینه ها نگه داشته تا نرم افزار اطلاعات آن رمزینه را برای شما رمز گشایی کند.

معاون کارگروه فناوری اطلاعات ستاد مهدویت خراسان رضوی گفت: اولین مدارک که با استفاده از این تکنولوژی صدور پیدا کرده است با حضور خبرنگاران رونمایی خواهد شد.

حسینی با اشاره به اینکه استفاده از علوم روز جهت سهولت زندگی مردم در دوره کنونی افزایش قابل توجهی داشته است افزود: اما باید به این نکته توجه داشت که تکنولوژی مانند شمشیر دو لبه است و استفاده مثبت و منفی از آن بستگی به مصرف کننده دارد.

................................

گفتگو: زهرا طوسي