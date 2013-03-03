مسابقات جام پیگیر در دو رشته ورزشی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست مرکز آموزش علمی و کاربردی پیگیر گرگان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این مسابقات اظهار کرد: ثبت نام این مسابقات با هدف گرامی داشت ایام دهه فجر در آن زمان انجام شد که مراحل عملی آن امروز به مدت دو روز برگزار می شود.

فرشاد یزدیان گفت: با توجه به اینکه اولین دوره برگزاری این مسابقات در استان بود با استقبال خوبی مواجه شد و در آن 120 شرکت کننده از 9 مرکز آموزشی علمی و کاربردی حضور پیدا کردند.

وی افزود: این مسابقات زیر نظر هیات دارت استان و فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی برای دانشجویان بانوان و آقایان برگزار می شود.

یزدیان در پایان تصریح کرد: هدف از برگزاری این برنامه تنها پرداختن به مسابقات ورزشی نیست بلکه در حاشیه آن به تبادل تجربه و آشنایی بیشتر مراکز با فعالیت های یکدیگر پرداخته می شود.

سرپرست تربیت بدنی واحدهای علمی و کاربردی استان در این مراسم گفت: با توجه به استقبال خوب دانشجویان از این مسابقات، این نوید را به دانشجویان می دهم که اولین دوره مسابقات همگانی در رشته های فوتسال، والیبال، دارت، دو و میدانی، طناب کشی و تنیس روی میز را در سطح استان برگزار خواهیم

کرد.

فرهاد کردی ادامه داد: در تابستان سال آینده نیز اولین المپیاد دانشجویان علمی و کاربردی برگزار خواهد شد و برندگان رشته های فردی و گروهی به مسابقات خارج از کشور اعزام می شوند.

وی افزود: به دلیل اهمیت این مسابقات از دانشجویان تقاضا دارم که پیگیری های لازم را داشته و با حضور قدرتمند این مسابقات را به نحو شایسته ای برگزار کند.

اختتامیه و اعلام نتایج و اهدای جوایز به برترین های این مسابقات فردا برگزار خواهد شد.