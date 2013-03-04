افزایش ظرفیت تولید فولاد مازندران/ صدور مجوز راه اندازی شهرک فولاد استان

سید محمد موسویانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ظرفیت فولاد استان تا سال 88 سالیانه 51 هزار تن فولاد شمش و نورد بوده است، اظهار داشت: سال 91 ظرفیت اسمی فولاد مازندران به حدود 986 هزار تن رسیده است.



وی افزود: در سال 92 با راه اندازی چند طرح فولادی تولید فولاد استان به یک میلیون و 400 هزار تن خواهد رسید.



معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری تولید میلگرد با هشت شرکت فعال با ظرفیت سالانه 986 هزار تن در حال فعالیت هستند.



موسویانی با اشاره به طرحهای در دست اجرای صنایع فولاد در مازندران گفت: هفت طرح با ظرفیت سه میلیون تن سالانه با اعطای 150 میلیارد تومان تسهیلات ریالی و 220 میلیون دلار تسهیلات ارزی راه اندازی خواهد شد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: 25 شرکت فولادی فعال در کشور نظیر ذوب آهن، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان در دو بخش دولتی و خصوصی در حال فعالیت هستند.



وی افزود: در صنعت ریخته گری قطعات فولادی 9 شرکت فعال نظیر فولاد طبرستان، فولاد مازندران، ایران نشکن، ریخته گر، دقیق و 13 واحد فعال مصرف کننده آهن آلات قراضه با ظرفیت 620 تن سالانه در استان مشغول فعالیت هستند.

