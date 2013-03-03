به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر از شهرداری خواست نسبت به تسریع تکمیل تقاطع غیر همسطح گرگان با توجه به ترافیک سنگین این محور اقدام کند.

عضو شورای شهر گرگان با انتقاد به افزایش بی رویه قیمت ها و شرایط سخت و نامطلوب اقتصادی برخی از اقشار جامعه گفت: بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد صف در گوشه و کنار شهر برای تهیه ارزاق زیبنده مردم ما نیست.

وی با بیان اینکه میزان تورم به طور روز افزون در حال افزایش است و متاسفانه قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است افزود: باید تدبیری اتخاذ شود که مردم مجبور نباشند برای تهیه مایحتاج اولیه خود در صف های طولانی بایستند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری با وجود برخی تمهیدات پیش بینی شده شرایط اقتصادی کشور به گونه ای پیش می رود که اغنیا بی نیازتر و نیازمندان نیازمندتر شده اند، ادامه داد: با کمال تاسف شاهدیم که امروز فاصله طبقاتی بشدت افزایش یافته و بیکاری و تعطیلی کارگاههای صنعتی نسبت به گذشته رونق داشته است و همراه با آن آمار طلاق و ارتکاب جرم نیز رشد چشم گیری داشته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با تاکید بر اینکه در سال جاری با وجود پرداخت یارانه به حساب سرپرستان خانوار باز هم بسیاری از شهروندان برای تامین معاش خود با مشکلات جدی روبرو بوده و هستند، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی مردم در سال جاری چنان افزایش یافته که بعضی از سرپرستان خانوار برای گذران زندگی روزمره خود و اعضای خانواده حتی ناچار به فروش بعضی از اقلام زندگی و مصرف ذخیره های اقتصادی خود شده اند و در مقابل این تراژدی اجتماعی سرمایه های برخی از سرمایه داران و مال اندوزی بی نیازان جامعه افزایش ناگهانی داشته است.

نایب رئیس شورای شهر گرگان در بخش دیگری از نطق پیش از دستور خود به بررسی پروژه های عمرانی در حال اجرای استان پرداخت و حرکت عملیات اجرایی مسکن مهر و پروژه های مهر ماندگار را در استان بسیار کند ارزیابی کرد.

چراغعلی با بیان اینکه مسکن مهر در استان با بی مهریی هایی همراه بوده است و احتمالاً تحویل دولت بعدی خواهد شد، گفت: تعداد 36 پروژه استان در ليست پروژه هاي مهر ماندگار دولت قرار گرفته است که بسیاری از این پروژه ها رشد فیزیکی چندانی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه در بخش بهداشت و درمان احداث بيمارستان هاي 96 تختخوابي مينودشت، 20 تختخوابي سوختگي گرگان و 32 تختخوابي آزادشهر از پروژه های مهرماندگار استان بوده است، گفت: بیمارستان سوانح و سوختگی گرگان به رغم پیگیری های به عمل آمده هنوز آماده بهره برداری نشده و با این روند تا سال بعد هم به بهره برداری نخواهد رسید.