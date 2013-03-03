به گزارش خبرگزاری مهر، علی مختاری‌ فر، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان قائم‌شهر با بیان اینکه 40 حادثه شناخته شده در جهان داریم، اظهار داشت: نزدیک به 30 نوع از این حوادث در ایران رخ داده است که نشان از حادثه‌خیز بودن کشور دارد.

وی با تأکید بر اینکه یکی از راههای مناسب برای دسترسی، پیش‌بینی و مقابله با حوادث، اطلاع‌رسانی به موقع است، حضور خبرنگاران را در جمعیت هلال احمر لازم و ضروری دانست.

رئیس جمعیت هلال احمر قائم‌شهراز آموزش تخصصی پیش‌بیمارستانی به 36 امدادگر شهرستان‌های قائم‌شهر و جویبار خبر داد.

تشكيل تيم خبرنگاران بحران هلال احمر قائم‌شهر

سخنگوی جمعیت هلال احمر مازندران گفت: با هدف ساماندهی خبرنگاران در زمان بحران و حوادث ستاد خبرنگاران بحران شهرستان قائم‌شهر تشکیل شد.

علی جعفری در مراسم افتتاحيه تيم خبرنگاران بحران شهرستان قائم شهر افزود: دو وظیفه عمده امداد و نجات و آموزش همگانی در برنامه پنج ساله به جمعیت هلال احمر واگذار شد.

وی تصریح کرد: هلال احمر با حضور مردم موجودیت و شکل می‌یابد و هدف اساسی آن خدمات بشردوستانه است.

بکارگیری 420 نفر روز در کمپ‌های نوروزي هلال‌احمر بهشهر



رئیس جمعیت هلال احمر منطقه بهشهر از بکارگیری 420 نفر روز در کمپ‌های امدادی و جوانان بهشهر و گلوگاه در ایام نوروز 92 خبر داد.

حسین موسی‌ زاده حلیم اظهار داشت: فعالیت نوروزی جمعیت هلال‌ احمر از 25 اسفند 91 تا احتمالاً 17 فروردین 92 در پایگاه‌های ثابت و سیار انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: پایگاه‌های امدادی ثابت، در بهشهر و پاسند و نیالا مستقر هستند که پایگاه‌های موقتی گلوگاه در جنب اکبر جوجه مرکزی، شهرداری و نیالا دایر می‌شوند و در بهشهر هم، جنب بیمارستان شهدا، پمپ بنزین مرکز شهر و ورودی روستای پاسند چادرهای هلال احمر برپا می‌شوند.



