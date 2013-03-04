شبه گزارش خبرگزاری مهر، نسخه ارزان قیمت آخرین آی فن اپل حدود 330 دلار قیمت خواهد داشت و پیش بینی شده است که این قیمت گذاری مورد توجه جوانان و اقشار متوسط در کشورهایی چون چین و هندوستان خواهد بود.

اظهاراتی که تاکنون درباره قیمت این دستگاه و تاریخ نزدیک ورود آن به باز شده به دنبال گزارشی است که پیش از این خبر از طرحهای اپل برای ارائه تلفنهای ارزان قیمت داده بود.

در ماه ژانویه مشخص شد که تلفن جدید اپل که قرار است با قیمت کم وارد بازار شود از جلو شبیه آی فن 5 است اما اپل بدنه آلومینیومی آن را با یک بدنه پلاستیکی ارزان قیمت تعویض کرده است.

این گزارشهای تأیید نشده می افزاید که منابع قابل اعتماد جزئیات ظاهری این دستگاه را بیان کرده اند.

جرمی هرویتز از سایت iLounge که در رابطه با این جزئیات که براساس ادعای خود آن را از منابع قابل اعتماد به دست آورده، این دستگاه دارای یک صفحه نمایش رتینا است و رابط اتصال آن نیز شبیه رابط اتصال دستگاه های جدید اپل است.

وی نوشته است: یکی از منابع ما مدعی شده است که قیمتهای آی فن های اپل برای اکثر مصرف کنندگان بالا است. برای مثال قیمتهای آی فن 5 اپل از 849 دلار آغاز می شود که این امر در مقایسه با آی فن 4 قرار می گیرد که قیمت آن 500 دلار است. این درحالی است که در این کشور درآمد یک فرد سالانه حدود 3 هزار دلار است.

این منبع اعلام کرده است که فروش آی فن 5 چین به تدریج کاهش می یابد و علت اصلی آن به قیمت این دستگاه باز می گردد و حتی قیمت آی فن جدید در هنگ کنگ از چین هم بیشت است. اما ارائه یک مدل آی فن با قیمت ارزان می تواند به سهم اپل از بازار در کشورهای درحال توسعه هم کمک کند.

هرویتز یادآور شده است که اپل قرار است یک نسخه آی فن 5S را به عنوان نسخه بروز شده آی فن 5 راهی بازار کند و در این نسخه دوربین پشتی آن را ارتقا دهد. گفته می شود که احتمال دارد این نسخه به روز شده در ماه ژوئیه وارد بازار شود.

همچنین براساس این اظهارات انتظار می رود که نسل پنجم از آی پدها و یک آی پد مینی با صفحه نمایش رتینا در ماه اکتبر معرفی شود.

برخی دیگر از گزارشها نیز حاکی از معرفی آی پد جدید با حافظه 128 گیگابایتی است است.