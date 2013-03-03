اعتلاي فرهنگ جامعه، ارمغان فعاليتهاي امور تربيتي مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، نور محمد فردي ظهر امروز همایش امور تربیتی آموزش وپرورش كه با حضور ائمه جمعه ملارد و صفادشت، فرماندار، فرمانده سپاه، مربیان پرورشی، بهداشتی، ورزشی و مشاوران مدارس این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: فعالیتهاي امور تربیتی مدارس، بعد از انقلاب شکوهمند ايران اسلامي طي سه دوره به وقوع پيوست كه در هر كدام از اين دوره ها بنابه شرايط و موقعيتهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و.... با ابزار و شيوه هاي خاص محقق شد.

اين مسئول عنوان كرد: دوره اول در اوایل انقلاب و با وجود معلمینی همچون شهیدان رجایی و باهنر تشکیل شد كه آثار مثبت تربيتي و فرهنگي آن هم اكنون نيز در جامعه مشهود است.

وي ادامه داد: دوره دوم در خلال هشت سال دفاع مقدس به وقوع پيوست که در نهایت منجر به تشکیل بسیج دانش آموزی شد و دوره سوم نيز كه مي توان از آن به عنوان حساس ترين دوره نام برد، شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و ايران اسلامي است.

فرماندار شهرستان ملارد معلمین امور تربیتی مدارس را سربازان واقعی انقلاب دانست و افزود: در واقع هدف نهایی امور تربیتی، گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی در نسل جوان و نوجوانان اين مرز و بوم است.

فردي گفت: تعلیم و تربیت از جایگاه خاصی در كشور برخوردار است و نقش اصلی و اساسی را در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و ... ايفا مي كند لذا تمام مسئولان بايد در جهت توسعه و گسترش این فرهنگ غنی تلاش کنند.