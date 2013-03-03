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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

فردي مطرح كرد:

اعتلاي فرهنگ جامعه، ارمغان فعاليتهاي امور تربيتي مدارس

اعتلاي فرهنگ جامعه، ارمغان فعاليتهاي امور تربيتي مدارس

ملارد - خبرگزاري مهر: فرماندار ملارد اعتلاي فرهنگ جامعه را ارمغان فعاليتهاي امور تربيتي مدارس دانست و بر لزوم حمايت هرچه بيشتر از فعالان اين عرصه در شهرستان تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نور محمد فردي ظهر امروز همایش امور تربیتی آموزش وپرورش كه با حضور ائمه جمعه ملارد و صفادشت، فرماندار، فرمانده سپاه، مربیان پرورشی، بهداشتی، ورزشی و مشاوران مدارس این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: فعالیتهاي امور تربیتی مدارس، بعد از انقلاب شکوهمند ايران اسلامي طي سه دوره به وقوع پيوست كه در هر كدام از اين دوره ها بنابه شرايط و موقعيتهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و.... با ابزار و شيوه هاي خاص محقق شد.

اين مسئول عنوان كرد: دوره اول در اوایل انقلاب و با وجود معلمینی همچون شهیدان رجایی و باهنر تشکیل شد كه آثار مثبت تربيتي و فرهنگي آن هم اكنون نيز در جامعه مشهود است.

وي ادامه داد: دوره دوم در خلال هشت سال دفاع مقدس به وقوع پيوست که در نهایت منجر به تشکیل بسیج دانش آموزی شد و دوره سوم نيز كه مي توان از آن به عنوان حساس ترين دوره نام برد، شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و ايران اسلامي است.

فرماندار شهرستان ملارد معلمین امور تربیتی مدارس را سربازان واقعی انقلاب دانست و افزود: در واقع هدف نهایی امور تربیتی، گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی در نسل جوان و نوجوانان اين مرز و بوم است.

فردي گفت: تعلیم و تربیت از جایگاه خاصی در كشور برخوردار است و نقش اصلی و اساسی را در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و ... ايفا مي كند لذا تمام مسئولان بايد در جهت توسعه و گسترش این فرهنگ غنی تلاش کنند.

کد مطلب 2010581

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