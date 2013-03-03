اكيپ نظارتي بر مراكز حساس همدان نظارت می کنند/ شرايط بهداشتي 250 خانه بهداشت ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجذوبی در جمع پرسنل بيمارستان فرشچيان همدان با اشاره به نوع رابطه انسان با محيط از تغيير اين رابطه بر اثر پيشرفت جوامع بشري و صنعتي شدن كه موجب بروز برخي بيماريها از قبيل قلبي، عروقي و ريوي شده است، ياد كرد و افزود: مسئله رابطه انسان با محيط و تأثيرگذاري محيط بر سلامت انسانها همواره مورد نظر بوده است.
مجذوبي از سختي كار در حوزه مبارزه با بيماريهاي واگير و غير واگير ياد كرد و اظهار داشت: رويكرد معاونت بهداشتي در سالهاي اخير، ارتقا نقش و جايگاه بهداشت محيط در حوزه معاونت، مراكز استان و شهرستان و كارگروههاي بهداشت سلامت بوده است.
شرايط بهداشتي و درماني 250 خانه بهداشت ارتقا یافت
وي با بيان اينكه سعي شده با توجه به منابع مالي در حوزه عمران خانهها و مراكز بهداشت و درمان ورود پيدا كنيم، از ارتقا شرايط بهداشتي و درماني 250 خانه بهداشت خبر داد.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به جمعآوري بيش از 40 تن مواد غذايي فاسد در سه شهرستان استان همدان، ادامه داد: وزارت بهداشت اين كار را در پنج استان انجام می دهد كه همدان جزء اين استانها نبود و در اين زمينه مستقل عمل كرد.
مجذوبي در خصوص وسايل گرمايشي مدارس نيز با بيان اينكه طبق بررسي و نظارتهاي انجام شده، 99 و هفت دهم درصد مدارس شهري استان همدان در وضعيت مطلوبي قرار دارد، اظهار داشت: در اين زمينه50 درصد مدارس روستايي نيز استاندارد هستند كه سازمان تجهيز و نوسازي مدارس استان همدان بايد در اين حيطه ورود پيدا كند.
وي از فعاليت 14 اكيپ نظارتي از اول اسفند تا 15 فروردين ياد كرد كه كار نظارت بر اماكن حساس را انجام ميدهند.
معاون بهداشتي دانشگاه با اشاره به اينكه بايد بازرسيها و ورود اطلاعات از حالت دستي خارج شده و به سامانه جامع ثبت الكترونيكي اطلاعات بهداشت محيط كشور متصل شويم، اظهار داشت: البته تجهيزات و منابع براي عملي شدن اين طرح در كل استان همدان پاسخگو نيست.
تشويقها بايد با هدف و بررسي لازم صورت گيرد كه حقي از كسي ضايع نشود
مجذوبي همچنين با تأكيد بر پر رنگ شدن آموزشها و تشويقها براي فعالان عرصه بهداشت، افزود: تشويقها بايد با هدف و بررسي لازم صورت گيرد كه حقي از كسي ضايع نشود.
وي در بحث دفع پسماندهاي روستايي از ارتقا 9 درصدي در شاخص سلامت در يك سال به70 درصد خبر داد و عنوان كرد: همچنين غنيسازي آرد در تمامي واحدهاي توليدي آرد استان همدان انجام ميشود كه تنها يك واحد در اين زمينه تخلف داشته و مطابق مقررات با واحد مورد نظر برخورد شد.
مجذوبي به ورود مجموعه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي در حوزه نظارت بر مراكز تفريحي و توريستي اشاره كرد و گفت: در حوزه جمعآوري قليانها در برخي باغ رستورانها به طور جدي عمل شده است.
وي با بيان اينكه بحث آزمايشگاه رفرانس فاضلاب غرب كشور نيز مطرح شده كه با خريداري دستگاه GC سموم باقيمانده در آب و مواد غذايي پايش می شود، افزود: اين عمل موجب تثبيت جايگاه حوزه بهداشت محيط در بين ساير دستگاههاي استان همدان ميشود اما به دليل كمبود بودجه اجرای اين طرح با مشكل مواجه است.
وي در ادامه از تفكيك صنوف به عنوان يكي از اولويتهاي مجموعه علوم پزشكي ياد كرد كه تفكيك اين اجناس از ايجاد بسياري از آلودگيها جلوگيري ميكند.
واحدهاي سيليسكوبي ازندريان بايد نكات ايمني و بهداشتي را رعايت كنند
وي همچنين به عملكرد مطلوب برخي شهرستانها از قبيل نهاوند در زمينه پسماندهاي روستايي و ملاير در بازديد ضربتي از مراكز سيليسكوبي ازندريان اشاره كرد و افزود: واحدهاي سيليسكوبي فعال در ازندريان بايد اصول و نكات ايمني و بهداشتي را رعايت كنند چرا كه كاركنان اين مجموعه در خطر ابتلا به بيماري سيليكوزيس هستند.
وي پيشنهاد كرد مجموع واحدهاي سيليسكوبي داراي مديريتي واحد باشد تا مسائل و مشكلات اين واحدها راحتتر برطرف شود.
مدير گروه بهداشت محيط و حرفهاي دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز از بازديد 509 بازرس از مراكز عرضه مواد غذايي در 9 شهرستان استان همدان خبر داد.
مجيد كيامنش همچنين از نصب بنرهايي در ورودي و خروجي شهر همدان به مناسبت ايام نوروز خبر داد و گفت: شهروندان ميتوانند در خصوص تهيه و توزيع مواد غذايي با شمارههاي 8257455- 4245093 تماس بگيرند تا مركز بهداشت استان همدان طبق قوانين با متخلفان برخورد كند.
وي همچنين از كشف و معدومسازي 40 تن مواد غذايي فاسد در دي ماه امسال در استان همدان خبر داد و گفت: اين مواد غذايي اغلب فاقد تاريخ انقضا و توليد بوده و طبق قانون جمعآوري شده است.
اين كارشناس ادامه داد: برخي از اين مواد غذايي شامل آردهاي كپكزده بوده كه مجموعه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي براي حفظ سلامت مردم اقدام به جمعآوري اين محصولات كرد.
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