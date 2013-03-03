كشف مواد محترقه به ارزش 338 ميليون ريال در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور خدادادي اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهي از دو روز گذشته، طرح مبارزه با قاچاق مواد محترقه و کنترل صنوف را به مرحله اجرا درآمد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران افزود: در بازديد از صنوف، پليس موفق به کشف 70 هزار و 78 عدد مواد محترقه از نوع تي ان تي، کپسولي، پروانه اي، آبشاري، سوتي و آتش زا شدند که ارزش کالاي مکشوفه به 338 میلیون ريال مي رسيد که در اين راستا چهار نفر دستگير شدند.



سرهنگ خدادادي با تاکيد بر برخورد قاطع پليس با عرضه کنندگان مواد محترقه غير مجاز عنوان کرد: پليس با افرادي که به منظور کسب سود و منافع شخصي، اقدام به تهيه و توزيع مواد محترقه بين شهروندان مي کنند و باعث حوادث ناگوار براي خانواده ها مي شوند، قاطعانه برخورد مي کند که در اين خصوص تدابير لازم به منظور جلوگيري از ورود و توزيع مواد محترقه با تمام توان و امکانات اتخاذ شده است.

دستگیری سارق قطعات خودرو و کشف 20 فقره سرقت

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران گفت: با تلاش ماموران صبح امروز یک سارق قطعات خودرو دستگير، 20 فقره سرقت کشف و سارق با قرار 300 ميليون ريالي روانه زندان شد.

سرهنگ منصور خدادادي افزود: يک فقره پرونده دستگيري سارق داخل خودرو و کشف اموال مسروقه از کلانتري 23 فردوسيه به پليس آگاهي ارسال شد.

اين گزارش حاکيست با توجه به افزايش سرقت باطري، لوازم و قطعات خودرو در فردوسيه به دليل اهميت موضوع، با هماهنگي مقام قضايي متهم بنام "علي- ج"، جهت انجام تحقيقات بيشتر در اختيار پليس آگاهي قرار گرفت.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران ادامه داد: متهم در بازجويي هاي پليس به 20 فقره لوازم و قطعات خودرو در فردوسيه اعتراف کرد وبا قرار 30 ميليون تومان وثيقه روانه زندان شد.

کشف 13 هزار مواد محترقه در ملارد

فرمانده انتظامي ملارد از کشف 13 هزار و 500 عدد انواع مواد محترقه، پلمپ سه واحد صنفي و دستگيري دو نفر خبر داد.



سرهنگ پاسدار محسن صفري اظهار داشت: طی سه روز گذشته 13 هزار و 500 عدد موادمحترقه در نقاط مختلف اين شهرستان توسط پليس اطلاعات کشف شد که در اين خصوص دو نفر دستگير، سه واحد صنفي متخلف پلمپ و براي پنج واحد اخطاريه پلمپ صادر و افراد دستگير شده به دادسرا معرفي شده اند.



فرمانده انتظامي شهرستان ملارد با اشاره به برخورد قاطع پليس با تهيه کنندگان و فروشندگان مواد محترقه،گفت: تمام کلانتريهاي ملارد آماده دريافت اخبار مربوط به فروشندگان مواد محترقه هستند.



سرهنگ پاسدار محسن صفري ادامه داد: برخي رفتارهاي نابهنجار و نامتعارف به بهانه چهارشنبه آخرسال، هرسال حوادث ناگواري را رقم مي زند، لذا آگاهي بخشي به فرزندان توسط خانواده ها مي تواند موجب كاهش خسارات و حوادث در اين شب شود و پليس با بهرمندي از تجربيات سال هاي گذشته و با برنامه ريزي هاي پيشگيرانه با توزيع كنندگان مواد محترقه برخورد قانوني خواهد كرد.



وي بيشترين قربانيان رفتارهاي خطر آفرين در چهارشنبه آخرسال را نوجوانان و جوانان دانست و اضافه کرد: در اين ميان، نقش والدين و مسئولان آموزشي در کاهش حوادث بدون شک تأثيرگذار خواهد بود.



صفري مشاركت مردمي را مهمترين عامل موفقيتهاي پليس در انجام وظيفه و ماموريت هاي محوله دانست و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعاليت عاملان توزيع مواد محترقه در سطح شهر سريعا موضوع را به پليس و مرکز فوريتهاي پلسي 110 اطلاع دهند.