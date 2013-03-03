به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران پیش از ارائه گزارش پانصد و سی و سومین جلسه شورا از اجرای تفاهم نامه ایی که بین شهرداری تهران ، اداره منابع طبیعی و دانشگاه آزاد تهران منعقد شده است خبر داد و افزود: براساس این تفاهم نامه شهرداری تهران با توجه به موضوع درخت کاری در پانزهم اسفندماه و حفظ فضای سبز اقدام به کاشت درخت در 250 هکتار ازاراضی و ارتفاعات شمال غرب تهران خواهد کرد.

وی تاکید کرد: که مدیریت شهری در نظر دارد، بخش عظیمی از ارتفاعات شمال شهرتهران را برای درخت کاری اختصاص دهد.

دانشجو در ادامه به تشریح موضوعات مورد بررسی در پانصد و سی و سومین جلسه شورا پرداخت و افزود: بررسی طرح « حذف بند 7ـ 14 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران» که بیشترین وقت جلسه نیز پیرامون این موضوع سپری شد در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بند فوق به زمین های 2 هزار متر کمتراشاره دارد که در طرح تفصیلی، کاربری شان فضای سبز تشخیص داده نشده ولی در طرح تفصیلی ملاک عمل به صورت فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرند که این زمین ها در شرایطی که تجهیز به پارک و فضای عمومی سبز نشده باشند طبق ضوابط پهنه ا جازه ساخت می دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه در یکی از بندهای طرح جامع و تفصیلی به این نکته اشاره شده است که شهرداری در شرایطی می تواند به این زمین ها، طبق پهنه اجازه ساخت بدهد که در فرایندی تدریجی تا 1395 ابتدا نسبت به تامین اراضی مورد نیاز برای رفع کمبود فضاهای خدماتی و سبز در محلاتی که این زمین های مشمول بند 7ـ 14 قرار دارند اقدام کند سپس اجازه ساخت و ساز به این زمین ها را بدهد.

دانشجو خاطر نشان کرد: با توجه به ایام پایانی سال که وقت بازنگری روی طرح تفصیلی است ، مباحث فوق و پیشنهادات دیگر شورا مبنی بر اصلاح بندهایی از طرح تفصیلی در این خصوص، از جمله بازنگری بر تعریف بافت های ناپایدار در کمیسیون ماده 5 شورای عالی و معماری شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به اینکه اعتراض برخی از اعضا شورا در خصوص اجازه ساخت تا 7 طبقه در برخی مناطق چه سرانجامی پیدا کرده است افزود: شورای شهر تهران در زمان بررسی طرح تفصیلی و طرح جامع میزان ظرفیت ساخت وساز مناطق را بررسی و فضاهای آموزشی و سایر خدمات را براساس جمعت پذیری در نظر گرفته بود ولی این طرح در بازنگری مجدد در مراجع بالا دست مانند شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 مورد تغییراتی قرار گرفت که در نهایت منجر به این موضوع شده که برخی محلات با عرض گذر 8 مترو کمتر، اجازه ساخت تا 7 طبقه داده می شود. در صورتی که افزایش طبقات تا این حد و بالاتر معضلات بسیار را برای محله و منطقه به وجودمی آورد.

وی افزود: اصلاح این موارد نیز مورد درخواست شورا بود که همانند پیشنهاد حذف بند 7ـ 14به صورت یکجا در کمیسیون ماده 5 مورد بررسی قرار گیرد.

دانشجو صدور مجوز طبقات تشویقی به املاک واقع در بافت ناپایدار را نیز یکی دیگر از موارد اصلاحی در طرح تفصیلی عنوان کرد و افزود: بخش اعظمی از تهران را نمی توان جز بافت ناپایدار اتلاق کرد و بعد برای تشویق در ساخت و ساز طبقات تشویقی مازاد بر ظرفیت معابر را به املاک داد چرا که این شیوه اثر بخشی نخواهد بود چرا که در برخی مناطق تهران ظرفیت بلند مرتبه سازی وجود دارد و در برخی مناطق این ظرفیت محدود و ناممکن می شود.

وی در پاسخ به تعیین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی و تاکسی گفت: شورای شهر تهران به دلیل نامشخص بودن پیشنهاد شهرداری مبنی برافزایش کرایه اتوبوس و بلیت مترو روی افزایش نرخ کرایه تاکسی ها به هیچ جمع بندی نرسیده است البته شهرداری تهران درلایحه پیشنهادی خود افزایش 50 درصدی کرایه تاکسی ها را ارائه کرده است.

دانشجو اعتقاد دارد بخش اتوبوسرانی و مترو از تسهیلات شهری و دولتی استفاده می کنند ولی بخش تاکسی رانی از این تسهیلات محرومند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر موافقت کمیسیون عمران شورا با افزایش 20 درصدی بهای بلیت مترو و اتوبوس،گفت: تا زمانیکه این موضوع در صحن علنی بررسی نشود هیچ چیز قعطی نیست و بهتر است رسانه ها هم از وارد کردن تنش به جامعه و اعلام نرخ هایی که قطعی نیست خودداری کنند.

دانشجو خاطر نشان کرد: جمع بندی کمیسیون عمران درخصوص افزایش نرخ کرایه ها این گونه است که ، اگر در نهایت به جمع بندی افزایش برسیم تسهیلاتی برای برخی اقشار استفاده کننده از حمل و نقل عمومی ایجاد شود.

دانشجو همچنین به گزارش حسابرس مستقل شورای اسلامی شهرتهران در مورد از شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) و شرکت خدمات مالی شهر تهران برای سال مالی منتهی به 1389 اشاره کرد و ا فزود: که براساس این گزارش عملکرد مالی شرکت های مذکور از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب اعلام شد.