هزار ایستگاه مطالعه در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی عصر یکشنبه که به منظور بازدید از کتابخانه های عمومی استان و تعیین روسای شهرستانها به قزوین سفر کرده است در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان مهمترین فعالیت های انجام شده را تشریح کرد.



حسینی در خصوص راه اندازی ایستگاههای مطالعه مفید در کشور افزود: برای ارتقاء سطح مطالعه مفید شهروندان طرح مطالعه مفید تصویب شد که در فاز اول 142 ایستگاه مطالعه در کشور راه اندازی شده که در قزوین دو ایستگاه فعال شده است.



این مسئول فرهنگی تصریح کرد: این ایستگاهها در مراکز پر رفت و آمد، ایستگاههای قطار، فرودگاهها، مراکز درمانی، استانداری ها، شهرداری ها، با حداقل 15 عنوان کتاب راه اندازی می شوند که علاقمندان به راحتی می توانند کتب مورد نیاز خود را برای مطالعه انتخاب کرده و در سایر ایستگاهها و کتابخانه ها تحویل دهند.



راه اندازی 1000 ایستگاه مطالعه با دو میلیارد تومان



حجت الاسلام حسینی یادآورشد: بیش از دو هزار عنوان کتاب در ایستگاههای مطالعه تعیین شده که مورد استفاده شهروندان قرار می گیرد و در فاز بعدی تعداد ایستگاهها به یک هزار مورد افزایش خواهد یافت.



این مسئول گفت: همه شهرهای درجه دو و شهرهایی که دارای ایستگاههای حمل و نقل و فرودگاه باشند از این امکانات برخوردار می شوند و تا پایان سال 92 تلاش می کنیم یک هزار ایستگاه مطالعه در کشور راه اندازی و فعال شود.





وی هزینه راه اندازی ایستگاههای مطالعه را بالغ بر دو میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: با این کار گام ارزشمندی در نهادینه شدن فرهنگ مطالعه در کشور برداشته خواهد شد.



افزایش پنج برابری کتابخانه های کشور



دبیر نهضت مطالعه مفید کشور یادآورشد: در حال حاضر تعداد کتابخانه های عمومی کشور دو هزار و 800 باب است و تا پایان سال با راه اندازی 200 کتابخانه جدید این آمار به سه هزار مورد افزایش خواهد یافت.



این مسئول گفت: امار کتابخانه ها نسبت به قبل از انقلاب پنج برابر و نسبت به قبل از دولت نهم حدود دو برابر شده که بیانگر نگاه فرهنگی نظام به مسائل است.



وی اجرای ماده شش قانون نهاد کتابخانه های عمومی کشور را در خصوص اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری ها مهم دانست و افزود: اجرای دقیق این قانون می تواند اعتبار مورد نیاز برای توسعه کتابخانه ها و ترویج فرهنگ مطالعه در کشور را تامین کند که امیدواریم شاهد همکاری بیشتر شهرداران در این زمینه باشیم.



سرانه مطالعه کشور 78 دقیقه / راه اندازی کافی نت در کنار کتابخانه ها



حسینی اظهارداشت: سرانه مطالعه در کشور با احتساب مطالعه کتاب، روزنامه، مطالعه دیجیتال، قرآن و ادعیه و فضای مجازی حدود 78 دقیقه است اما با توسعه فضای مجازی هنوز جایگاه کتابخانه ها حفظ شده است.



وی توجه به کتابخانه مکتوب را از اولویت های این نهاد در سال های آینده ذکر کرد و افزود: با تامین نیازهای جدید تلاش می کنیم پاسخگوی شهروندان باشیم و به همین دلیل درصددیم در کنار کتابخانه های درجه یک و دو کافی نت و سیستم های اینترنتی نیز ایجاد کنیم.



مدیرکل امور استانهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور بیان کرد: راه اندازی موسسه نمایه برای همه کتابخانه ها پیش بینی شده و همه موضوعات در این نمایه گنجانده شده و نمایه تحت وب هم به تازگی راه اندازی شده است.



5500 پرسنل کتابخانه های کشور/ استخدام 1000 نفر در سال جاری



حجت الاسلام حسینی گفت: در حال حاضر تعداد پرسنل کتابخانه های عمومی کشور بالغ بر پنج هزار و 500 نفر است که بیشتر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در سال های آینده نیز کمبود نیرو را تامین خواهیم کرد.



این مسئول فرهنگی کشور یادآورشد: امسال بیش از 15 هزار داوطلب برای استخدام در کتابخانه ها در آزمون شرکت کردند که از میان این افراد یک هزار نفر گزینش شده و در مجموعه کتابخانه ها مشغول به کار خواهند شد.





وی شبانه روزی شدن کتابخانه های مرکز استانها را از دیگر برنامه های سال آینده ذکر کرد و گفت: تلاش می کنیم در مراکز استانها یک کتابخانه شبانه روزی فعالیت کند تا نیاز شهروندان در همه اوقات تامین شود.



فعالیت 1060 انجمن کتابخانه در کشور



حسینی گفت: همچنین 1060 انجمن کتابخانه عمومی در کشور فعال است که بیش از 10 هزار نفر در این تشکل عضویت دارند که بیشتر آنها نخبگان و افراد شاخص کشورند.



این مسئول بیان کرد: سازماندهی روسای ادارات کتابخانه های شهرستانها از دیگر برنامه ها و اولویت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور است که با گردهمآیی روسای ادارات شهرستانها در اردیبهشت ماه سال اینده اقدام عملیاتی در این زمینه را آغاز خواهیم کرد.



وی تقویت ارتباط نهادهای مشارکتی و خیرین برای توسعه فعالیت کتابخانه ها را ضروری دانست و افزود: طرح کتاب من، از دیگر طرح های فرهنگی است که در حال اجراست و از سال آینده با جدیت پیگیری خواهد شد تا به تغذیه مخازن کتابخانه ها کمک شود.



تکمیل کتابخانه های مرکزی



حجت الاسلام حسینی تکمیل کتابخانه های مرکزی در استانها را از دیگر اولویت های این نهاد دانست و اظهارداشت: در حال حاضر تنها 10 کتابخانه مرکزی در کشور راه اندازی شده و 22 استان فاقد آن است که در سال آینده در این زمینه اقدام خواهیم کرد.



این مسئول یادآورشد: در خصوص انجمن خیرین نیازمند ساختار مناسبی هستیم که با راه اندازی دبیرخانه آن در تهران تلاش می کنیم در سایر استانها نیز این انجمن تاسیس شود که در قزوین نیز این حرکت در حال شکل گیری است.