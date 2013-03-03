دادستان زنجان در خصوص حمل، نگهداری، خرید، فروش و ساخت مواد محترقه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن مظفری افزود: با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و شور و شوق مردم به ویژه کودکان و نوجوانان در استقبال از سال جدید، متأسفانه تعدادی افراد فرصت‌طلب وسودجو به بهانه چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) اقدام به تهیه و توزیع انواع مواد محترقه انفجاری و آتش‎زا بین مردم می‎کنند.



وی با بیان اینکه خریداران اینگونه مواد جوانان و نوجوانان تشکیل هستند، افزود: افراد با بکارگیری این گونه مواد در معابر عمومی شهرها و مراکز پرجمعیت باعث ایجاد صداهای مهیب انفجاری، رعب و وحشت و سلب آسایش شهروندان گردیده و به تبع آن زمینه اخلال در نظم و آسایش عمومی و ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال را فراهم می‎کنند.



دادستان زنجان ادامه داد: در سال‌های گذشته بر اثر اقدامات مذکور و احتراق چنین موادی تعدادی از هموطنان خصوصا اطفال و نوجوانان به لحاظ انفجار یا احتراق جان خود را از دست داده یا دچار صدمات شدید و غیرقابل جبرانی شده‎اند و در برخی موارد نیز خسارات مالی فراوانی به مردم و استفاده کنندگان آنها وارد گردیده است.



حجت‌الاسلام مظفری با تاکید بر اینکه ارتکاب چنین اعمالی زیبنده مردم اصیل فهیم و با فرهنگ ایرانیان نیست، ابراز کرد: به موجب قانون قانون مجازارت قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7 شهریور سال 90 هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین اینگونه جرائم در نظر گرفته شده است



وی ادامه داد : لذا مراجع قضایی و انتظامی با توزیع کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاده کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایی را معمول خواهند داشت.



حجت الاسلام مظفری افزود: از عموم مردم شریف استان زنجان تقاضا داریم هرگونه اطلاعاتی در این زمینه را به دادسراهای استان و نیروهای انتظامی اعلام کنند. همچنین واحدهای صنفی کسانی که خرید و فروش موادمحترقه می‌کنند توسط اماکن نیروی انتظامی پلمب خواهد شد.

نمازخانه های بین راهی استان زنجان بازدید شدند



مدیركل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان گفت: باتوجه به فرا رسیدن سال جدید و شروع مسافرتهای نوروزی و لزوم رفع نواقص و مشكلات مكانهای عمومی، كلیه نمازخانه های بین راهی استان از سوی اعضا ستاد ساماندهی بازدید شدند.



علی رحمتی افزود: در این ماموریت نمازخانه های كلیه مجتمع های خدماتی، رفاهی، جایگاههای عرضه سوخت، جایگاههای CNG، رستورانهای بین راهی، پایانه های مسافربری همچنین مساجد و نمازخانه های بین راهی بازدید شد.



وی یادآورشد: درجلسه ای باحضور فرمانداران و نمایندگان شهرداری مسایل و مشكلات این مكانها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.



رحمتی تصریح كرد: در این بازدیدها توسط اداره كل اوقاف و امور خیریه به كلیه نمازخانه های بین راهی كتاب قرآن مجید، نهج البلاغه، مفاتیح و مُهر نماز اهدا می شود.



وی با تقدیر از كلیه دستگاهها افزود: این بازدیدها بطور منظم و مستمر بصورت فصلی در طول سال انجام می شود.

