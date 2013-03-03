باید فضای عمومی جامعه را با بصیرت، ذکاوت و هوشمندی هدایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست روحانیان شهرستان فیروزکوه ظهر یکشنبه با حضور ابوالقاسم مهری سرپرست فرمانداری فیروزکوه، حجت‏ الاسلام عبدالعلی استیری نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه و دیگر ائمه جماعت این شهرستان برگزار شد.

ابوالقاسم مهری در این نشست گفت: امروز روند عملکردی انقلاب اسلامی در صحنه بین‏ الملل، حاکی از شرایط بسیار خوب و موفقیت‏ آمیزی است، صبر، استقامت و پایمردی مردم و پیشکسوتان جامعه سبب شده تا خصم زبون، کم کم عقب‏ نشینی از مواضع قبلی را در دستور کار خود قرار دهد.

وی اجرای صحیح قوانین و مقررات را وظیفه اصلی همه دولت ‏مردان و کارگزاران نظام دانست و افزود: مراقبت از فضای جامعه و جلوگیری از ایجاد تفرقه و چند دستگی به خصوص در ایام انتخابات ضروری است و وظیفه آحاد مردم است تا با انگیزه‏ ای انقلابی در این عرصه خطیر شرکت کنند؛ هرگونه اهمال و سستی در این زمینه از سوی هر یک از اقشار جامعه، مسئولان و کاندیداها مایه ننگ نظام است.

سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزکوه بیان داشت: وظیفه روحانیان روشنگری، بصیرت ‏افزایی و دعوت به حضور پرشکوه آحاد ملت در انتخابات است و کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی نیز موظف هستند تا با رعایت خطوط قرمز ترسیم شده، برنامه‏ های خوبی در این راستا تهیه و تنظیم کنند؛ باید فضای عمومی جامعه را با بصیرت، ذکاوت و هوشمندی هدایت کنیم.

وی با اشاره به نشست اخیر گروه 1+5 و ایران در قزاقستان گفت: نتایج این نشست نمایانگر آن بود که روند مذاکره دبیرخانه این گروه معکوس شده و آینده خوبی در انتظار ایران اسلامی است، تداوم این روند، مستلزم دقت نظر مسئولان اجرایی نظام در انجام مأموریتها و اهتمام علمای دین در ارشاد، روشنگری و بصیرت ‏افزایی آحاد جامعه است.

علمای جامعه برای پاسداشت انقلاب همواره در صحنه هستند

مهری ادامه داد: علمای جامعه برای پاسداشت انقلاب همواره در صحنه هستند، باید قدر این فرصت و شخصیت وجودی علما را بدانیم، چراکه آنها نعمت و موهبتی الهی برای جامعه محسوب می‏ شوند؛ اشاعه فرهنگ قرآنی، استفاده از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی، افزایش روحیه انقلابی، جلوگیری از اختلاف و شایعه‏ پراکنی بین مسئولان و دستگاه‏ها، جلوگیری از فساد اداری و... از جمله مسائلی است که علما و روحانیان می ‏توانند با اظهار نظر و ورود به‏ موقع در این عرصه ‏ها، یاریگر نظام در دستیابی به اهداف عالی آن در منطقه باشند.