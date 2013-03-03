9 باب قليان سرا در لنگرود پلمب شد

سرهنگ حسين نيك فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران پليس امنيت عمومي اين شهرستان به منظور نظارت بر اجراي قانون صنفي از اصناف اين شهرستان بازديد كردند.

وی اظهارداشت: ماموران با بازديد از 34 واحد صنفي سفره خانه سنتي، قليانسرا و قهوه خانه و غیره 9 واحد صنفي قليانسرا را به دلیل تخلفات صنفي و عدم اجراي قانون پلمپ كردند.

فرمانده انتظامي لنگرود با اعلام اينكه صاحبان اين صنوف با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند از مردم اين شهرستان خواست در صورت مشاهده فعاليت غير قانوني اصناف مراتب را از طريق مركز فوريت هاي 110 به پليس اطلاع دهند.

وی در ادامه با اعلام اینکه نیروی انتظامی مظهر دیانت، اقتدار، صلابت و مهربانی در جامعه است، افزود: امنیت اصلی‌ ترین نیاز جامعه است و پلیس به خوبی توانسته این مهم را برقرار کند.

نیکفرد با بیان اینکه نیروی انتظامی در خدمت مردم است، اظهارداشت: آرامشی که در حال حاضر در سطح کشور، استان و شهرستان وجود دارد مرهون و مدیون زحمات و تلاش های خالصانه پلیس است.

وی تصریح کرد: تلاش نیروی انتظامی در ارائه خدمات مطلوب موضوعی مهم بوده که برای همه قابل مشاهده است.

فرمانده پلیس لنگرود ادامه داد: سخت کوشی و حضور مقتدرانه در تمامی صحنه ها از ویژگی های بارز پلیس جمهوری اسلامی ایران است.