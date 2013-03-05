ممنوعیت بورس خارج برای دانشجویان آزاد/ عدم حضور استاد در کلاس!

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر ساختمانهای اداری، آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در خیابان پاسداران واقع شده و روزانه تعداد زیادی از دانشجویان واحدهای مختلف این دانشگاه برای حل مشکلات‌شان یا پیگیری امور اداری‌شان در این مراکز رفت و آمد دارند.

در بخشی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد که معاونت پر مراجعه آموزشی در آن قرار دارد، پشت اکثر اتاقها می توان شاهد صفهای دانشجویانی بود که منتظر پاسخگویی از سوی کارشناسان مربوطه هستند و عده ای هم در این میان باید روی صندلیها منتظر باشند تا با خواندن شماره نوبت یا اسم‌شان، تکلیف مشکل‌شان مشخص شود.

برخی دانشجویان هم که معلوم است از شهرستان به تهران آمده اند ساک دستی بزرگی که در آن پتو و لباس گرم دیده می شود با خود به همراه دارند.

ممنوعیت بورس خارج در دانشگاه آزاد

در بخش امور مربوط به بورسیه داخل و خارج، عده ای از دانشجویان حضور دارند، خبرنگار مهر به عنوان یک مراجعه کننده درباره نحوه استخدام حق التدریس و اعزام دانشجویان بورسیه سوال می کند که کارشناسان خبر از قطع بورس خارج می دهند و زمان بعدی اعلام ثبت نام بورس خارج را هم نامعلوم اعلام می کنند.

به گفته کارشناسان، دستور توقف اعزام بورس خارج را رئیس دانشگاه آزاد تا مدت زمان نامعلومی صادر کرده است.

بدون اجازه وارد نشوید!

در گوشه ای دیگر از معاونت آموزشی، هیچ دانشجو و مراجعه کننده ای نمی تواند به راحتی در ساختمان چند طبقه ریاست دانشگاه آزاد رفت و آمد کند و مجبور است برای حراست سازمان مرکزی علت مراجعه اش را به این بخش توضیح دهد.

وارد این بخش از ساختمان که می شویم، دو طرف دیوار، دو ال سی دی بزرگ برای نشان دادن خدمات یک ساله فرهاد دانشجو، همایشها و جلسات رئیس دانشگاه آزاد نصب شده است.

ازدحام دانشجویان در معاونت دانشجویی

اکثر دانشجویان در بخش معاونت دانشجویی که چند خیابان آن طرف تر از سازمان مرکزی قرار دارد، دیده می شوند. در قسمت مراجعات دانشجویی، عده بیشتری از دانشجویان یا خانواده های‌شان منتظر دریافت جواب نامه های خود از دبیرخانه هستند.

دفتر مراجعات به اندازه ای شلوغ است که برخی از دانشجویان که مشخص است از شهرستان به تهران آمده اند مجبورند ساعاتی را در حیاط دفتر معاونت دانشجویی منتظر دریافت پاسخشان باشند.

روی دیوار این معاونت، بخشی برای انعکاس آخرین بخشنامه ها و آیین نامه های دانشجویی اختصاص داده شده که نکته جالب این است که بخشی از این آیین نامه ها مربوط به مصوبات زمان جاسبی و برخی دیگر مربوط به مصوبات معاونت فعلی اداری مالی دانشگاه آزاد است.

سوالات بی جواب دانشجویان

بخشی از این مراجعات در اختیار اتاقک کوچکی صورت می گیرد که به سوالات دانشجویان در آنجا پاسخ می دهند. از مادری درباره نحوه پاسخگویی و قانع شدن سوال می پرسم که دل خوشی ندارد و می گوید: اصلاً به سوالم جواب قانع کننده ای نمی دهند.

شخصی که پاسخگوی پرسشهای دانشجویان است در برخورد با دانشجویان خیلی سعی دارد خلاصه و شسته رفته به دانشجویان پاسخ دهد و همین موضوع و قانع نشدن مراجعه کنندگان منجر به ایجاد سوالات بیشتری در آنان می شود و مجبورشان می کند وقت بیشتری برای دریافت جواب‌شان از کارشناسان دانشجویی، بگذارند.

عدم انتقال دانشجویی با بیماری

دانشجویی که در دوره جدید پذیرش بدون آزمون واحد همدان دانشگاه آزاد پذیرفته شده، طی سوالی از این کارشناس درباره امکان انتقال برای پذیرفته شدگان دارای بیماری خاص سوال می پرسد.

این دانشجو مشکل پلاکت خون داشت و حتماً باید در واحد محل زندگی، تحصیل کند اما کارشناس معاونت دانشجویی با پاسخ منفی انتقال وی به تهران، به این دانشجو پیشنهاد کرد که برای حل مشکلش به مرکز آزمون دانشگاه آزاد مراجعه کند.

ارسال 100 تا 400 سئوال به مرکز آزمون دانشگاه آزاد

در مراجعه خبرنگار مهر به مرکز آزمون دانشگاه آزاد، برخی از کارشناسان به صورت اینترنتی و برخی دیگر به صورت شفاهی پاسخگوی سوالات دانشجویان هستند.

عده ای دیگر از کارشناسان، سوالات دانشجویان را از طریق سامانه پرسش به صورت اینترنتی پاسخ می دهند و به گفته یکی از این کارشناسان روزانه بین 100 تا 400 سوال از سوی دانشجویان ارسال می شود.

در راهروی مراجعات، عده ای از دانشجویان یا داوطلبان کنکور با دریافت شماره نوبت منتظرند شماره‌شان خوانده شود؛ دانشجویی هم که مشکل پلاکت خون داشت در میان مراجعه کنندگان حضور داشت. یکی از مسئولان مرکز آزمون درباره مشکل این دانشجو که مشکل پلاکت خون داشت، تاکید کرد: مرکز آزمون در این زمینه هیچ مسئولیتی برای حل مشکل این قبیل دانشجویان ندارد و این افراد باید با به همراه داشتن مدارکشان به معاونت دانشجویی مراجعه کنند.

به عبارتی دیگر، برخی دانشجویان برای دریافت جوابشان گاه مجبورند میان معاونتهای دانشجویی، آموزشی، مرکز آزمون و سایر بخشهایی که در پاسداران قرار دارد مدام رفت و آمد کنند.

به گفته برخی از افراد حاضر در مرکز آزمون، وقتی معاونت دانشجویی نمی تواند مشکلی از دانشجویان حل کند آنان را به مرکز آزمون می فرستد.

اعتراض دانشجویان تهران مرکزی به یک تصمیم ناگهانی

به گزارش مهر، از زمان حضور فرهاد دانشجو به عنوان رئیس بزرگترین دانشگاه غیردولتی کشور در این دانشگاه، بعضی از امور دانشجویی اندکی تسهیل شده اما اکثر دانشجویان از برخی بی نظمیها در این دانشگاه خبر می دهند.

به عنوان مثال پس از پایان انتخاب واحد و حذف و اضافه در واحد تهران مرکز، دانشجویان در انتخاب یکی از درسها با استادی کلاس برداشتند که می دانستند درس تخصصی مدنظرشان را به خوبی تدریس می کند، اما یکی از مسئولان دانشگاه اقدام به حذف این استاد و جایگزین کردن استادی دیگر می کند که این امر موجب اعتراض دانشجویان شده و همه حاضران در کلاس با امضای نامه ای خواستار بازگرداندن استاد قبلی شده و در نامه به ریاست دانشگاه اعلام کردند تا انتهای ترم، به کلاس استاد جدید نمی روند.

ماجرای استادی که در دانشگاه است اما در کلاس نیست!

در یکی دیگر از واحدهای شرق دانشگاه آزاد، دانشجویان مقطع فوق لیسانس که اکثراً برای تک درس به دانشگاه می آیند، پس از ساعتها انتظار برای حضور استاد در کلاس درس متوجه می شوند استاد در دانشگاه حضور دارد اما بنا به دلایل نامعلوم و بدون اطلاع در کلاس درس حاضر نمی شود.

هر زمان ما گفتیم دانشجو باید به دانشگاه بیاید

یکی از مسئولان دفتر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گله دانشجویان را در زمینه عدم حضور استاد در کلاس درس بدون منطق خواند و تاکید کرد که دانشجویان باید هر زمان و تاریخی را که دانشگاه اعلام می کند به کلاس درس بیاید.

این در حالیست که دانشجویان دانشگاه آزاد برای هر کلاس بین 100 تا 300 هزار تومان یا حتی بیشتر پرداخت می کنند.

به گزارش مهر، ضرب المثل هر که بامش بیش، برفش بیش تر را می توان شامل حال دانشگاه آزاد اسلامی دانست، این دانشگاه به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یک بال آموزش عالی است از این رو می توان پیش بینی کرد که فراهم کردن رضایت خاطر حجم بالای دانشجویان این دانشگاه نیز مشکل تر است و همت بیشتری را می طلبد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دائماً بر تکریم ارباب رجوع و احترام به دانشجویان تاکید می کند از این رو بهتر است مسئولان رده های میانی این دانشگاه نیز با عملیاتی کردن این مهم در برخورد با دانشجویان و ارباب رحوعان بیشتر تلاش کنند تا دانشجویانی که با پرداخت هزینه های هنگفت تحصیل در این دانشگاه را انتخاب می کنند احساس نکنند حقی از آنها ضایع شده است.

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گزارش: فاطمه زارعی