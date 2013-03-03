بودجه امسال به شدت انبساطی است/رشد اقتصادی منفی است

به گزارش خبرنگار مهر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از کتاب اقتصادی مقاومتی، مبانی و راهبردها که عصر امروز یکشنبه در سالن جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به میزان رشد اقتصادی و تاثیر آن در رکود اقتصادی گفت: در کشور ما اگر نرخ رشد اقتصادی بالای 5 درصد باشد رکود به وجود نمی آید اما این درحالی است که اطلاعات و آمار ارائه شده از نرخ منفی رشد اقتصادی در کشور خبر می دهد و این نرخ باعث ایجاد رکود اقتصادی می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تعریف واژه بیکاری پرداخت و گفت: در تعریف جدید دولت از بیکاری هر کس در هفته یک ساعت کار داشته باشد بیکار محسوب نمی شود، با این حال و با تغییر تعریف بیکاری هنوز ما دچار افزایش نرخ بیکاری هستیم.

وی به آمار تامین اجتماعی در بیمه افراد پرداخت و گفت: وقتی تامین اجتماعی در هر سال کسی را بیمه می کند یعنی اینکه آن فرد تازه کار پیدا کرده و از این طریق می توان میزان تولید کار را پیدا کرد و مقایسه افراد بیمه شده در سالهای 90، 89، 88 و 87 نشان می دهد که در هر سال ما با کاهش افراد بیمه شده مواجه بوده ایم و این نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری است. دقیقا همان سالهایی که قرار بود 2.5 میلیون شغل در کشور ایجاد شود.

توکلی ادامه داد: مقایسه آمار بیکاری کشورمان با کشورهای دیگر نشان می دهد ما در زمینه نرخ بیکاری جزو کشورهای آخر هستیم .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه به مسئله ارز پرداخت و گفت: در اصل کسانی که ارز می خرند یا برای مصرف و نیاز این کار را می کنند یا برای سرمایه گذاری در خارج از کشور که این نیز نوعی فرار سرمایه است .

وی تصریح کرد: البته کسانی نیز وجوددارند که ارز را می خرند تا گرانتر بفروشند که به این کار سفته بازی یا بورس بازی گفته می شود و وقتی این افراد اطلاع داشته باشند بانک مرکزی برنامه خاصی برای کنترل بازار ارز ندارد وارد این معامله می شوند و از این طریق سودهای کلان را به جیب های خود واریز می کنند.

توکلی با اشاره به افزایش فشار سیاسی و اقتصادی به کشور گفت: علاوه بر این فشارها، بی اعتمادی به مسئولان و بی ثباتی اقتصادی نیز زیاد شده که باید به فکر راه حل باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به راه حل های ممکن اشاره کرد و گفت: دولت باید قیمت ارز را تثبیت کند و این طور تصور نکند که ارز پول من است گرانتر می فروشم تا بیشتر سود کنم چون این نگاه بسیار بدی به مقوله اقتصاد است.

وی یکی دیگر از راه حل های مشکلات اقتصادی را اعلام جرم علیه معامله کنندگان ارز در خارج از بازار دانست و گفت: ما باید به فکر ارائه کارت هوشمند برای خرید کالاهای ضروری باشیم همچنین می توانیم کوپن غذا در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم که یک ابزار سیاستی است و حتی در کشور آمریکا نیز از این روش استفاده می شود.

توکلی به قانون بودجه امسال اشاره کرد و گفت: قانون بودجه امسال باید انقباضی باشد اما به شدت انبساطی است و این برای اقتصاد خیلی مضر است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس باید نظارتها را بیشتر کند تصریح کند : اصل 44 قانون باید کامل اجرا شود یعنی رکن واگذاری مالکیت ودیگر مبارزه با انحصار که احمدی نژاد گفته این قانون را قبول ندارم.

وی راه حل اجرای اقتصاد مقاومتی را ثبات دانست و گفت: ثبات بر حاکمیت قانون بوجود می آید و شرط توسعه و پیشرفت در حاکمیت قانون محقق می شود.

توکلی بهترین کمک به اقتصاد مقاومتی را تثبیت احترام به قانون دانست و خاطرنشان کرد:اگر مجری قانون به قانون دهن کجی و بی عملی کرد باید تنبیه شود تا بقیه مجریان ارزش قانون را درک و بدانند قانون شوخی بردار نیست.