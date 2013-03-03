تدوین پیش نویس سند ملی مد و لباس ایرانی اسلامی/ رونمایی از ژورنال الکترونیکی مد و لباس

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شاه آبادی در مراسم گشایش دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر که عصر یکشنبه در مصلی تهران آغاز به کار کرد با بیان این مطلب گفت: کاری که طراحان لباس انجام می دهند زمانی ارزشش مشخص می شود که آن را در مقیاس یا ماموریت های کلان کشور ارزیابی کنیم.

وی به موضوع سبک زندگی به عنوان یکی از دغدغه های امروز کشور اشاره کرد و گفت: مد و لباس از جمله مهمترین موضوعات در سبک زندگی است که یکی از راهکارهای ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی نشان دادن فرهنگمان در نوع پوشش است.

شاه آبادی تصریح کرد: هشت ماه پیش که بنیاد ملی مد و لباس افتتاح شد ما اعلام کردیم که در حوزه ساماندهی لباس وارد فاز دوم شده ایم تا بتوانیم تاثیر لازم را در جامعه داشته باشیم.

به گفته شاه آبادی، جشنواره بین المللی مد و لباس امروز افتخار دارد که اعلام کند در حوزه سبک زندگی توانسته نقش بسزایی داشته باشد چرا که هم اکنون لباس کالای اقتصادی نیست و به عنوان نماد و فرهنگ کشورها به حساب می آید. اگر قرار باشد سبک زندگی ایرانی اسلامی را رواج دهیم باید ابتدا نوع پوشش مردم جامعه را تغییر دهیم.

وی گفت: آنچه که به عنوان مد به ما تحمیل می شود با فطرت جوانان ایرانی سازگاری ندارد و امروز خوشحالم که کارگزاری مد و لباس از ظرفیت جامع و طراحان داخلی که منطبق با سلایق مردم و فرهنگ کشورمان است استفاده کرده است.

شاه آبادی با بیان اینکه در صددیم تا در حوزه لباس به یک نگاه کارشناسی برسیم گفت: در عرصه مد و لباس باید پژوهش های تخصصی برای ارائه معیارهای ایرانی - اسلامی در سند ملی مد و لباس انجام گیرد که البته راه طولانی است ضمن آنکه از صدا و سیما به عنوان رسانه ملی انتظار داریم در طراحی های لباس برنامه ها و سریالهای خود از مدلهای ارائه شده در جشنواره استفاده کند.

رونمایی از ژورنال الکترونیکی مد و لباس

همزمان با دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، شاه آبادی از ژورنال الکترونیکی مد و لباس رونمایی کرد.

در ادامه این مراسم حمید قبادی دبیر جشنواره از ارسال بیش از 7500 اثر از سوی طراحان به دبیرخانه خبر داد و افزود: جشنواره در 8 بخش شامل مسابقه محوری، فروش، بخش بین الملل و بخش صنعت ، بخش آموزشگاههای فنی و بخش فرهنگی تشکیل شده است.

به گفته وی این جشنواره ظرفیت بین المللی شدن را داشت تا از این طریق بتوان طراحان ایرانی نسبت به تبادل طرحهای خود با حفظ شاخص ها و معیارهای ایرانی - اسلامی اقدام کنند.