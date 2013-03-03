گوشت گرم بین نیازمندان کمیته امداد شهریار از سوی خیرین توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت زندلاف اظهار داشت: در آستانه برگزاری جشن نیکوکاری یکی از خیرین مقدار 36 کیلوگرم گوشت گرم جهت توزیع بین نیازمندان به کمیته شهرستان شهریار اهدا کرد.

این مسئول ادامه داد: مقدار گوشت مذکور توسط این خیر نوع دوست به حوزه توسعه مشارکت های مردمی این مدیریت اهدا شد تا بین نیازمندان توزیع بشود، این خیر نیک اندیش 9 میلیون ریال جهت تهیه این مقدار گوشت پرداخت کرده است.

دیدار 200 نفر از ایتام تحت حمایت کمیته امداد قدس با حامیانشان

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قدس اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنین در آستانه برگزاری جشن نیکوکاری 200 نفر از ایتام با حامیان خود دیدار کردند.

فتح الله عزیزی گفت: این دیدار در راستای ارتباط نزدیک ایتام با حامیانشان برگزار شد، در این مراسم که با سخنرانی یکی از روحانیون درباره احسان و نیکوکاری همراه بود برنامه های شاد و متنوعی اجرا شد که در پایان نیز حامیان با تقدیم هدایایی از ایتام دلجویی کردند.

سمينار آموزشي فرق و مذاهب توسط تبليغات اسلامي قدس برگزار شد

کارشناس تشکل هاي ديني تبليغات اسلامي شهرستان قدس اظهار داشت: به همت اداره تبليغات اسلامي شهرستان قدس سمينار آموزش فرق و مذاهب با سخنراني حجت الاسلام دريا کناري و با حضور مسئولين هيئات مذهبي و مداحان شهرستان قدس برگزار شد.

مجيد ملکي گفت: در این مراسم حجت الاسلام دريا کناري به مباحث آسيب هاي عزاداري و مداحي و سو استفاده دشمن از برنامه هاي مذهبي به سخنراني پرداخت.

ثبت نام از روحانيون مستقر تبليغات اسلامي شهريار در دوره آموزش عاشورا پژوهي

مسئول روابط عمومي تبليغات اسلامي شهريار با اعلام اين خبر گفت: طي اطلاع رساني از سوي اداره تبليغات اسلامي شهريار از 20 نفر روحاني مستقر در دوره غيرحضوري عاشورا پژوهي ثبت نام به عمل آمد.

مرتضي نثاري هدف از برگزاري اين دوره را، توانمندسازي روحانيون مستقر با موضوع مفاهيم عاشورا و غني سازي علمي و تشويق روحانيون به درک معارف ديني بيان کرد و گفت: آزمون اين دوره از کتاب آذرخش کربلا در نيمه دوم اسفند جاري برگزار و به نفراتي که موفق به کسب60 الي 100 نمره شوند، گواهينامه پايان دوره اعطا خواهد شد.

شرکت سرپرست تبليغات اسلامي اسلامشهر در جلسه جامعه روحانيت

مسئول اداري و مالي تبليغات اسلامي اسلامشهر با اعلام اين خبر اظهار داشت: حجت الاسلام کنگرلو، سرپرست اين اداره در جلسه شوراي روحانيت و ائمه جماعات شهرستان حضور پيدا کرد و به سخنرانی پرداخت.

حجت الاسلام نوروزي امام جمعه اسلامشهر در این مراسم ضمن تفسير خطبه 176 نهج البلاغه گفت: کسي که بصير است از دنيا توشه اي براي آخرت استفاده مي کند و کسي که به دنيا بسنده کند طبق فرمايش امام علي(ع) کور است، تبليغات اسلامي اسلامشهر با اجراي برنامه هاي فرهنگي مانند گفتمان هاي ديني، اعزام مبلغ به مدارس، سعي در ترويج و گسترش فرهنگ ناب محمدي دارد.