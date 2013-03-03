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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

پارساييان:

15 پايگاه امداد و نجات بين شهري در جاده هاي استان يزد مستقر شد

15 پايگاه امداد و نجات بين شهري در جاده هاي استان يزد مستقر شد

يزد - خبرگزاري مهر: مديرعامل جمعيت هلال احمر استان يزد از برپايي 15 پايگاه امداد و نجات بين شهري در جاده هاي استان يزد خبر داد.

حميد پارساييان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر 15 پايگاه امداد و نجات بين شهري، 22 پست راهنمايي مسافران نوروزي نيز به منظور كاهش دغدغه هاي مسافران و جلوگيري از سرگرداني و سردرگمي آنها، يزد نقاط مختلف استان مستقر شده است.

وي بيان داشت: اين پست ها و پايگاه ها، در كل مدت ايام نوروز آماده خدمات رساني و امداد رساني به مسافران نوروزي و شهروندان يزدي هستند.

پارساييان يادآور شد: در 22 پست ايجاد شده در ايام نوروز، بيش از 240 داوطلب اعضاي جوانان هلال احمر استان فعاليت خواهند كرد.

وي زمان آغاز فعاليت هاي اين گروه را از 24 اسفندماه جاري اعلام كرد.

پارساييان ادامه داد: در 15 پايگاه امداد و نجات جاده اي نيز 250 نفر از نجاتگران كادر و داوطلب هلال احمر حضور دارند.

کد مطلب 2010712

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