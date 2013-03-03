110 پرونده تخلف برای اصناف شهرستان پاکدشت تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میرمحمدی افزود: این طرح از ابتدای اسفند ماه سال جاری و با حضور 10 گروه از بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی و تعزیرات حکومتی در سطح مناطق مختلف شهرستان پاکدشت اجرا شد.

وی گفت: در قالب اجرای این طرح 110 پرونده برای متخلفین صادر واین پرونده ها برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد .

میرمحمدی اظهار داشت: این واحدهای صنفی مرتکب تخلفاتی از قبیل کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت بر روی کالا شده اند؛ بازرسان این اداره این واحدهای صنفی را 95 میلیون ریال جریمه کردند.

وی با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی ویژه ایام نوروز از 15 اسفند ماه از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با استفاده از سامانه 124 به اطلاع بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت برسانند.

44 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد جنوب شرق تهران صاحب خانه شدند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) جنوب شرق تهران گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 44 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد جنوب شرق تهران صاحب خانه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فلاح با اعلام این خبر میزان اعتبار تخصیص داده شده برای خانه دار کردن 44 خانواده تحت حمایت کمیته امداد جنوب شرق تهران را بالغ بر دو میلیارد و 190 میلیون ریال ذکر کرد.

وی بیان کرد: از این تعداد مسکن خریداری شده 9 واحد مسکن شهری بوده است و برای خرید این 9 واحد 630 میلیون ریال پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) جنوب شرق تهران افزود: 35 واحد مسکونی تأمین شده برای خانوده های مددجو مسکن مهر است که برای خرید آنها یک میلیارد و 560 میلیون ریال هزینه شده است.

وی عنوان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 37 مورد تعمیرات ساختمان مددجویان این منطقه از تهران انجام شده است که این تعمیرات بیش از 200 میلیون ریال هزینه داشته است.

دو انتصاب جدید در شهرداری ورامین صورت گرفت

طی حکمی از سوی شهردار ورامین سرپرست واحد منظر شهری در حوزه معاونت خدمات شهری و سرپرست ناحیه 4 شهرداری ورامین منصوب شدند.

براساس این حکم سعید علی‌بیگی به عنوان سرپرست واحد منظر شهری شهرداری ورامین منصوب و مشغول به کار شد.

نامبرده پیش از این مسئول پارک خانواده ورامین بود.

همچنین طی حکمی توسط رضا کارخانه شهردار ورامین، سرپرست ناحیه چهار شهرداری در حوزه معاونت خدمات شهری منصوب شد.

براساس این حکم سید مهدی حسینی نسب به عنوان سرپرست ناحیه چهار شهرداری ورامین منصوب و مشغول به کار شد.

ناحیه چهار شهری در منطقه یک شهرداری واقع شده و تحت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین مدیریت می شود.