شایبه الزامی نبودن شرکت در آزمون زبان دکتری/ اعلام ضرایب کنکور

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار درباره برخی موارد در خصوص الزام یا عدم الزام حضور در آزمون زبان دکتری 92، اظهار داشت: به داوطلبان توصیه می کنیم در آزمون زبان دکتری که در نوبت عصر 18 اسفندماه برگزار می شود، شرکت کنند اگر هم در این امتحان حضور نیابند برای آنان غیبت محسوب می شود.

وی با اشاره به ضرایب آزمون دکتری 92، اظهار داشت: آزمون اختصاصی دارای ضریب 4، آزمون زبان دارای ضریب 2 و آزمون استعداد تحصیلی دارای ضریب یک است، بنابراین ضریب آزمون زبان در قبولی یا عدم قبولی داوطلبان تاثیر می گذارد.

به گزارش مهر، کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دانشگاه آزاد از ساعت 16 امروز دوشنبه آغاز می شود و تا پنجشنبه ادامه دارد.