4 هزار انشعاب آب روستايي در يزد واگذار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، سیدعلی موسوی گفت: تاکنون 104هزار و 302 مشترک روستایی زير پوشش این شرکت قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار هزار و 250 فقره انشعاب آب به روستاییان واگذار شده كه این میزان معادل 90 درصد از تعهدات پیش بینی شده است.

موسوي عنوان كرد: میزان کنتور تعویض شده از ابتدای سال جاری، دو هزار و 718 دستگاه بوده و میزان آب فروش رفته تا پایان دوره پنجم، 11میلیون و 537 هزار و 21 متر مکعب است.

وی تصريح كرد: پرداخت غیر حضوری قبوض 34 درصد است که در مقایسه با سال گذشته این عدد حدود 10 درصد رشد داشته است و بیشترین میزان مربوط به شهرستان میبد با 55 درصد و کمترین میزان مربوط به خاتم با 17 درصد بوده است.

وی عنوان كرد: در راستای طرح استاندارد سازی انشعاب آب روستایی، دو هزار و 718 فقره کنتور آب تعویض شده است.