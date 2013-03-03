ادیان الهی متحد و یکپارچه باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، وارلام پلویستئانول، اسقف اعظم رومانی با حضور در آستان مقدس قم، از بخشهای مختلف آستان و مضجع نورانی کریمه اهلبیت(ع) دیدن کرد.
وی پس از حضور در کنار ضریح نورانی حضرت فاطمه معصومه(س) و آشنا شدن با فرازهایی از زیارتنامه این بانو اظهار داشت: اینجا مکانی زیبا بود و از آن زیباتر مکان معنوی بود که بنده آن را احساس کردم.
اسقف اعظم رومانی حضور مردم این آستان مقدس حضرت معصومه(ع) و راز و نیاز و دعای آنها در این مکان را زیبا توصیف کرد و گفت: مکانهای مقدس به خودی خود زیبا هستند ولی زیباتر از آن این است که ما با هم در این اماکن، ادیان خود را به اشتراک بگذاریم؛ چنین اقداماتی قداست این اماکن را زیباتر میکند.
خاطرنشان میشود، اسقف اعظم وارلام پلویستئانول در ادامه با حضور در دفتر اداره کل روابط عمومی آستان مقدس قم، با مدیران این اداره به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
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