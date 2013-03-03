احداث پارکینگ طبقاتی در بروجرد/ تله کابین تپه چقا راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقدسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در محل شهرداری بروجرد افزود: با توجه به گسترش شهر و ازدحام جمعیت ساخت پارکینگ طبقاتی در بروجرد ضروری است.

وی تصریح کرد: ایجاد پارکینگ طبقاتی از وظایف شهرداری بوده که برای رفاه حال شهروندان این پروژه در خیابان سعدی در حال احداث است.

شهردار بروجرد ادامه داد: روند احداث پارکینگ طبقاتی در حال حاضر با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی بروجرد با سرعت خوبی در حال انجام است که انتظار می رود در شش ماهه دوم سال 92 به بهره برداری برسد.

مقدسی همچنین با اشاره به برنامه های شهرداری در آستانه سال جدید افزود: حضور پیک نوروزی، ساماندهی تابلوهای کوچه ها و میادین شهر، رنگ آمیزی بلوک ها، تجهیز سرویس های بهداشتی شهر و ساماندهی دستفروشان در ایام نوروز از برنامه های شهرداری بروجرد است.

وی در ادامه به دیگر برنامه های شهرداری اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا تمثال 1500 شهید بروجرد در سطح شهر نصب شده که فضای معنوی خاصی به شهر بروجرد داده است.

شهردار بروجرد افزود: همچنین به منظور کاهش ترافیک با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز و شورای ترافیک پس از مطالعه و بررسی های لازم برخی از میادین شهر را مانند میدان توحید، میدان 9 دی و ... را با بسیج امکانات در کمترین زمان اصلاح کرده ایم.

مقدسی در پایان گفت: همچنین تله کابین تپه چغا تا پایان سال جاری راه اندازی می شود و قالیچه گل در تپه شهدای گمنام ایجاد خواهد شد.