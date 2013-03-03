كانون هاي فرهنگي مساجد هنوز در سطح جامعه شناخته شده نيستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسيني در نشست هم انديشي برنامه هاي سالروز تاسيس كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان يزد اظهار داشت: کانون های فرهنگی هنری مساجد باید توجه بیشتری به بافت های جمعیتی جدید نظیر مجتمع های آپارتمانی و شهرک های مسکونی جدید داشته باشند.

وي افزود: کانون های فرهنگی هنری مساجد از ظرفیت و پتاسیل بالايی برای اجرای طرح ها و برنامه های فرهنگی هنری برخوردارند که باید به صورت جدی از آن استفاده شود.

عبدالحسيني يادآور شد: هنوز کانون های فرهنگی هنری مساجد در سطح جامعه شناخته شده نیستند و باید تبلیغات بیشتری برای معرفی آنان صورت بگیرد.

وي بر تبلیغات چهره به چهره در اين زمينه در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: باید برای جذب جوانان و نوجوانان و معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد، از تبلیغ چهره به چهره در مساجد و مدارس استفاده کنیم.

عبدالحسيني با تاکید بر جذب جوانان و نوجوان به واسطه کانون های فرهنگی هنری به مساجد افزود: فعالیت در مسجد و کانون های فرهنگی هنری از روی عشق و علاقه و بدون چشم داشت مادی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اظهار داشت: افرادی که در راس کانون های فرهنگی هنری مساجد قرار می گیرند، باید از قدرت جاذبه بالايی برای جذب جوانان و نوجوانان برخوردار باشند.

وی همچنین با تاکید بر توجه کانونها به مناطق محروم افزود: باید به بافتهای جمعیتی جدید نظیر مجتمع های آپارتمانی و شهرک های مسکونی جدید توجه بیشتری صورت بگیرد.

سرپرست دبیرخانه کانون مساجد استان یزد نیز در این نشست با اشاره به برنامه های مختلف گرامیداشت 18 اسفند سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: مراسم گرامیداشت 18 اسفند در سال جاری علاوه بر یزد در شهرستان های ابرکوه، بافق و مهریز نیز برگزار خواهد شد.

محسن رستگاري افزود: برنامه ها و طرح های فرهنگی هنری در مسجد باید با همکاری و همراهی همه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار شود و همه اعضای مسجد در اجرای آن نقش داشته باشند.

وی خواستار پیروی کامل از امام جماعت مسجد به عنوان رکن اساسی مسجد و کانون شد و افزود: اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد باید طرح و برنامه های خود را با محوریت امام جماعت اجرا کنند.