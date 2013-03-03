کار معلمان جهاد افضل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اصغر معصومی عصر یکشنبه در جلسه بصیرتی اساتید دانشگاه های شیروان که در محل دانشگاه آزاد این شهرستان برگزار شد، افزود: بهترین راه برای خنثی کردن فتنه های نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان افزایش اخلاص و تقوی در جامعه است.

وی با اشاره به نقش والای ولایت فقیه در جامعه برای مبارزه با دشمنان اظهار داشت: ولایت فقیه ولایت 124 هزار پیامبر و رسول اکرم(ص) محسوب می شود و به همین دلیل نیز همه ما باید رهروان راستین این راه باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به فعالیت نهاد بسیج دانشجویی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، عنوان کرد: با تشکیل و فعال سازی بسیج در دانشگاه ها، این مراکز علمی به سمت بصیرت و درک نیازها و مقتضیات جامعه اسلامی پیش رفتند و این روند باید همچنان ادامه داشته باشد.

آیت الله معصومی با یادآوری نقش روشنگرانه اساتید متعهد در پیوند بین دانشجویان و ارزش های اسلامی، یکی از مهمترین وظایف اساتید دانشگاه ها را امر به معروف و نهی از منکر ذکر و تصریح کرد: این فریضه الهی وظیفه هر انسان مسلمانی محسوب می شود اما نقش اساتید در این میان برجسته تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه کار و تلاش معلمان و اساتید جهاد افضل بوده و آنها باید بصیرت و اندیشه را در جامعه افزایش دهند، اضافه کرد: در این میان دانشجو و دانش آموز بسیجی جوینده و دنباله رو حق است و باید هر جا که ناحقی مشاهده شد؛ با شجاعت و درایت حق را به حق دار برساند.

عبدالرضا فرزانه؛ رئیس کانون بسیج اساتید شهرستان شیروان نیز در این نشست گزارشی از برنامه های انجام شده و عملکرد کانون شهرستان ارائه داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون جلسات و نشست های مختلفی در حوزه بسیج در این واحد برگزار شده است.

فریمان ابراهیم زاده با بیان اینکه برگزاری اینگونه جلسات و نشست ها قطعا بازتاب و انعکاس خوبی در بین اساتید و دانشجویان واحدهای علمی شهرستان خواهد داشت، افزود: به همین دلیل نیز در این راستا، برنامه ریزی های لازم برای برگزاری چند نشست دیگر در سال جدید انجام شده است.