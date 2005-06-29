ماجراهاي كاپيتان جك اوبري ادامه مي يابد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، بازيگر جوان اسكاتلندي كه در فيلم حماسي "ارباب و فرمانده: دورترين نقطه دنيا" همبازي راسل كرو و پل بتاني بود، اخيراً در مصاحبه اي با يكي از سايت هاي اينترنتي درباره شايعه جديد ساخته شدن دنباله اي بر آن گفت: "تا آنجا كه من مي دانم حدود 21 جلد از كتاب هاي "ارباب و فرمانده" تا به حال چاپ شده و طرفداران فراواني در گوشه و كنار جهان دارد. مديران فوكس پيش از اين حق اقتباس سينمايي از كتابها را خريده اند و نمي دانم چرا هيچكس تلاشي براي ساختن يك دنباله بر فيلم اول نمي كند."

بويد در ادامه افزود: "همه بايد منتظر باشيم و ببينيم چه پيش مي آيد. تا آنجا كه من مي دانم پيتر وير خودش دوست دارد فيلم بعدي را هم بسازد. ضمن اينكه وير به من اطمينان داده در قسمت دوم نمي ميرم و شايد صحنه دلخراش مرگ من در قسمت سوم اتفاق بيفتد. در هر حال، بازي در كنار ستارگاني چون راسل كرو و پل بتاني يك سرگرمي به تمام معناست و من هنگام فيلمبرداري "ارباب و فرمانده" يكي از بهترين تابستان هاي عمرم را گذراندم. چون همه دوستانم از سه گانه "ارباب حلقه ها" از جمله اليجا وود و دومينيك موناهان پيش من به مكزيك آمده بودند و با هم زندگي مي كرديم."

"ارباب و فرمانده" بر اساس داستاني از پاتريك اوبراين دو سال پيش در سينماها اكران شد و 94 ميليون دلار در ايالات متحده فروخت. فيلم در مراسم اسكار سال بعد در ده رشته نامزد شد و فقط توانست دو اسكار بهترين فيلمبرداري و بهترين تدوين صدا را از آن خود كند.

