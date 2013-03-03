کشف 80 كيلو مواد مخدر در رودبار/ چهار قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قزلباش با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پس از انجام يكسري اقدامات اطلاعاتي و پليسي، ار انتقال يك محموله مواد مخدر از شرق به جنوب كشور و از مسير رودبار آگاهي يافتند.



وي ضمن اشاره به زير نظر گرفتن مسيرهاي احتمالي تردد قاچاقيان اظهار داشت: روز گذشته پليس هنگام ايست و بازرسي در اين مسيرها به دو دستگاه خودروي پژو 206 و وانت مزدا مشكوك و پس از توقيف و انتقال اين وسيله هاي نقليه به پاركينگ و بازرسي از آنان، بيش از 80 كيلو گرم ترياك جاسازي شده در بدنه وانت كشف و ضبط كرد.



فرمانده انتظامي شهرستان رودبار بيان كرد: در اين عمليات 4 قاچاقچي دستگير شدند كه به همراه مواد مخدر كشف شده تحويل دستگاه قضايي شدند.

