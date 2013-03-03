نهالهای آلوده در کمین باغهای مرکبات/ جاروی جادوگر در دستان سودجویان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با رونق کشت و زرع در باغهای مرکبات استان کرمان برخی سود جویان با استفاده از افزایش تقاضای کشاورزان برای خرید نهال نسبت به عرضه نهالهای خارج از نظارت کارشناسان کشاورزی که اغلب کم ثمر و همچنین همراه با بیماریهای مختلف هستند اقدام می کنند.

این درحالی است که مرکبات استان کرمان به خصوص باغهای لیمو تجربه تلخی را طی سالهای اخیر به دلیل استفاده از نهالهای آلوده سپری کرده اند و ادامه این روند موجب خسارات بیشتر به کشاورزان می شود.

آفت جاروی جادوگر هم اکنون ضربه سهمگینی به باغهای مثمر لیمو زده است و برای کنترل این روند کشاورزان مجبورند درختان آلوده را بسوزانند اما همچنان نیز سودجویان با نهالهای آلوده خود در کمین کشاورزان هستند.

این درحال است که جهاد کشاورزی استان سعی کرده است با استقرار پستهای قرنطینه نهال از افزایش گسترش آلودگی نهالهای آلوده جلوگیری کنند.

با وجود هشدارهای مکرر به کشاورزان و اقدامات پیش گیرانه اما بیشترین خطری که باغهای مرکبات شرق و جنوب استان کرمان را تهدید می کند استفاده از نهال های آلوده است.

استان کرمان یکی از مراکز اصلی تولید مرکبات ارگانیک در کشور محسوب می شود و شرق استان در شهرستانهای ریگان، فهرج، نرماشیر و بم یکی از کانونهای تولید مرکبات است و جنوب استان کرمان نیز از مهمترین مراکز تولید مرکبات ارگانیک کشور است بطوریکه به تنهایی در ایام عید نیاز چندین استان کشور را مرتفع می کند و حفظ و نگهداری از این باغهای از مهمترین اولویتهای کشاورزی استان کرمان است.

سودجویان در کمین کشاورزان

مدیرجهاد کشاورزی بم در گفتگو با مهر اظهارداشت: همزمان با فصل کشاورزی برخی سود جویان اقدام به توزیع انواع نهالهای مرکبات در خودروها عبوری می کنند.

محمد زنگی ادامه داد: از مهمترین اولویتهای کنونی باغداران در حال حاضر رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از شیوع افت در باغهای مرکبات است.

وی تصریح کرد: هم اکنون به دلیل اهمیت موضوع گشتهای ویژه برای جلوگیری از ورود نهالهای آلوده به باغهای مثمر در نظر گرفته شده است و پستهای قرطینه نیز فعال می باشند.

زنگی افزود: همکاری کشاورزان مهمترین عامل برای جلوگیری از بروز آفت در باغها است.

مدیرجهاد کشاورزی بم گفت: بیماری گومز از مهمترین و خطرناکترین بیمارهایی است که باغها را تهدید می کند و به دلیل سرایت بالا و سرایت فوری در زمان کوتاه بسیار خطرناک است.

وی از باغداران خواست که نیاز خود را به مراکز کشاورزی اعلام کنند تا نهال کنترل شده و فاقد بیماری را تحویل بگیرند.

کشاورزان هوشیار باشند/ 30 هزار هکتار باغ مرکبات جنوب کرمان ثروت ملی است



در جنوب کرمان نیز حساسیتها بالاست مدیر باغبانی جهادکشاورزی جنوب کرمان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: جنوب کرمان از مراکز اصلی تولید مرکبات در کشور است و گونه های ليموشيرين و واشنگتن، مرسيلي و گريپ فرويت، نارنگي اورلاندو و پرتقال هاي محلي، نارنگي محلي و والنسيا برداشت می شود.

احمد دلجو گفت: 30 هزار هکتار باغ مرکبات مثمر در جنوب کرمان است که 500 هزار تن محصول دارد.



وی با اشاره به اهمیت این محصولات خواستار حفاظت و نگهداری از باغهای مرکبات شد و گفت: نهالهای آلوده از مهمترین مشکلاتی است که باغهای مرکبات را تهدید می کند.

دلجو افزود: مرکبات از پایه های اصلی کشاورزی در جنوب کرمان است و هوشیاری کشاورزان مهمترین عاملی است که می توان از بروز مشکلات و افزایش آفت در این باغها جلوگیری کند.

وی گفت: رعایت قرنطینه نهال، عدم تهیه نهالها از مراکز غیر مجاز و کنترل آفتها برای توسعه باغهای مرکبات در جنوب کرمان ضروری است.

