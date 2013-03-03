به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين فروزان مهر عصر یکشنبه در جلسه شوراي سياست‌گذاري كنگره شهيد امير سپهبد صياد شيرازي با اشاره به فرموده امام راحل(ره) كه "شهدا شمع محفل بشريتند"، اظهار كرد: این شهيد والامقام تنها متعلق به خطه شهید پرور خراسان رضوي نيست، بلكه به تمام عالم بشريت تعلق دارد.

استاندار خراسان رضوي گفت: مديريت استان در جهت فراهم آوردن امكانات براي هر چه با شكوه‌تر برگزار شدن كنگره شهيد امير سپهبد صياد شيرازي، آمادگي کامل دارد.

فروزان مهر با بيان اينكه مرزهاي انقلاب اسلامي عقيدتي است و به محدوده هاي جغرافيايي ختم نمي شود، افزود: در برگزاري يادواره‌های شهدا، بايد با نگاه ملي برنامه ريزي شود.

وی با اشاره به مجاهدت ها و رشادت های شهید صیاد شیرازی و نقش تعیین کننده وی در دوران دفاع مقدس، از این شهید بزرگوار به عنوان نماد ايثارگري ياد كرد و گفت: اطاعت محض از ولايت فقيه از مهمترين و بارزترين ويژگي هاي اين شهيد بزرگوار بود.

استاندار خراسان رضوی تمام دستاوردهای نظام مقدس اسلامی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مرهون از خود گذشتگی و جان فشانی های شهدا دانست و بر تلاش همه جانبه مسئولان در جهت تحقق آرمان های متعالی انقلاب، امام راحل و شهدا تاکید کرد.

فروزان مهر بیان كرد: در برگزاري كنگره شهید صیاد شیرازی نبايد تنها جنبه شکلی مراسم مورد توجه قرار گیرد، بلكه باید در جهت عمق بخشيدن به محتوا و تلاش در جهت ارتقاي سطح كيفي برنامه ها به موازات بالا بردن كميت آنها اقدام شود.

وي اظهار كرد: در شرايط كنوني كه دشمن با تهاجم فرهنگي سعي در انحراف نسل جوان دارد، جوانان بيش از هر زماني نياز به الگو پذيري دارند كه شهدا بهترين و متعالي ترين الگو هستند و مي توانند ما را در مسير صحيح هدايت کنند.

استاندار خراسان رضوي از رسانه به عنوان مهمترين ابزار مهندسي افكار عمومي یاد کرد و خواستار استفاده بهتر و مطلوب تر از آن در جهت فرهنگ سازي، آگاهی بخشي و نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در میان قشرهای مختلف جامعه شد.

فروزان مهر به استفاده از روش های مختلف مانند تهيه زندگي نامه شهيد صياد شيرازي در قالب توليد فيلم، پویانمایی و بازي هاي رايانه اي و ثبت خاطرات در قالب کتاب از سوی تمامي دستگاه هاي اجرايي عضو شوراي سياست‌گذاري كنگره شهيد امير سپهبد صياد شيرازي تاکید کرد.

وی بیان كرد: استفاده از ظرفيت دانش آموزي و آموزش شخصيت شناسي این شهيد والامقام در میان این قشر پویا، توانمند و آینده ساز، در نهادينه كردن فرهنگ ايثار و شهادت بسیار تاثيرگذار است.

استاندار خراسان رضوی بر استفاده از تمامی ظرفیت ها و منابع دستگاه هاي اجرايي عضو شورا تاکید کرد و خواستار ایفای نقش جدی آنان در جهت بهتر برگزار شدن این کنگره شد.

فروزان مهر از مديران دستگاه هاي اجرايي استان خواست تا از فرصت خدمت در نظام اسلامی براي تحقق آرمان و اهداف شهدا استفاده كرده و در جهت نهادينه كردن آن در جامعه بيش از گذشته تلاش کنند به گونه اي كه شرمنده آنان نباشيم.