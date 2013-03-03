افزایش 480 درصدی کشفیات مواد محترقه در طرقبه شاندیز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس صارمی ساداتی عصر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به فعالیت های پلیس طرقبه شاندیز در خصوص کشف مواد منفجره به دلیل فرارسیدن چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: آمار نشان می دهد که نسبت به سال گذشته افزایش 480 درصدی کشفیات مواد محترقه داشته ایم.

فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز افزود: با توجه به آمار موجود، سرقت های گزارش شده به پلیس نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و در این بین افزایش کشفیات خودروهای سرقتی و مواد مخدر را شاهد بوده ایم.

سرهنگ صارمی تصریح کرد: در راستای پیشگیری از جرائم و سرقت ها، تاکنون جلسات و همایش های متعدد و متنوعی با مسئولین و مردم داشته ایم که این موضوع در کم شدن سرقت باغ ها و منازل بی تأثیر نبوده است.

وی افزود : همکاران ما در بحث آماده سازی و آگاه سازی مردم در مدارس و مساجد حضور پیدا می کنند و در این خصوص کارگاه های آموزشی و هشدارهای پلیسی به مردم داده شده است.

فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز گفت: به دلیل اجرای برنامه های متعدد در بحث امنیت اجتماعی در فضای آموزش و پرورش، این شهرستان مورد تقدیر استان قرار گرفته است.

سرهنگ صارمی با اشاره به اهمیت امنیت اجتماعی تأکید کرد: هر جا احساس شود زمینه ای برای تخلف جرم وجود دارد با تجزیه و تحلیل های کارشناسان، برنامه هایی از قبیل افزایش گشت به صورت محسوس و نامحسوس اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به حضور پلیس زن در سطح این شهرستان اظهار کرد: تیم های امنیت اخلاقی با تیم پلیس زن در روزهای تعطیل و پرازدحام، در سطح شهرستان حضور دارند و در صورت مشاهده هر نوع تخلفی سریعا اقدام لازم را انجام می دهند.

فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز گفت: ما از نگاه انتظامی و برای تأمین امنیت هر چه بیشتر جامعه به مسائل نگاه می کنیم.

سرهنگ صارمی تأکید کرد: طرقبه شاندیز برای خلافکاران نا امن است و کسانی که فکر مزاحمت و سلب امنیت این منطقه را در ذهن دارند منتظر برخورد قاطع پلیس باشند.