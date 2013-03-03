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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۴۸

280 تن انواع برنج در شهرستان آبدانان توزیع شد

280 تن انواع برنج در شهرستان آبدانان توزیع شد

آبدانان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت و تجارت استان ایلام گفت: 280 تن انواع برنج در شهرستان آبدانان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدوی عصر یکشنبه در جلسه تنطیم بازار شهرستان آبدانان اظهار داشت: تا کنون جهت تنظیم بازار و جلوگیری از گران فروشی مقدار 640 تن انواع برنج برای استفاده مردم این شهرستان خریداری شده است.

وی  افزود: این مقدار برنج از محل ارز مرجع خریداری و تا به حال 280 تن از این برنج بین مردم توزیع شده است و مابقی تا پایان سال و ایام نوروز وارد شهرستان می شود.

مهدوی در خصوص دیگر اقلام مورد نیاز مردم گفت: مقدار 700تن گوشت قرمز ذخیره شده برای ایام تعطیلات نوروزی در استان موجود است و تا به حال 30 تن گوشت قرمز و سفید برای مردم آبدانان توزیع شده است.

وی در خصوص نظارت بر گران فروشی و کم فروشی گفت: با همکاری تعزیرات حکومتی از اول سال جاری تعداد 400 پرونده تخلفات صنفی و غیر صنفی به تعزیرات حکومتی جهت صدور رأی ارسال شده است.

فرماندار آبدانان نیز گفت: با تولید چهار هزار و 300 تن انواع گوشت قرمز و سفید در شهرستان مردم تا پایان تعطیلات نوروزی مشکلی برای تهیه گوشت ندارند.

مراد ناصری افزود: با جوجه ریزی 92 هزار قطعه ای مرغداریهای این شهرستان با کمبود در ایام نوروز مواجه نمی شویم.

کد مطلب 2010752

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