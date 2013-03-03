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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

ناصری:

65 درصد سهم اشتغال شهرستان آبدانان محقق شد

65 درصد سهم اشتغال شهرستان آبدانان محقق شد

آبدانان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آبدانان گفت: 65 درصد سهم اشتغال شهرستان آبدانان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان آبدانان بیان داشت: 65 درصد سهم اشتغال شهرستان آبدانان جذب شده است.

وی افزود: سهم اشتغال به کار در شهرستان 1800نفر است که با حمایت دولت و همکاری و مساعدت بانکهای عامل تا کنون یک هزار و 156نفر جذب بازار کار شدند.

ناصری با بیان اینکه این مشاغل در بخش های مشاغل خانگی و طرح های خود اشتغالی است، تصریح کرد:با جلساتی که بانکهای عامل و مساعدت آنها در پرداخت تسهیلات و جذب اعتبارات لازم از طریق استان تا پایان سال مقدار 100درصد تعهدات جهت فراهم نمودن زمینه اشتغال جوانان فراهم خواهد شد.

 

کد مطلب 2010756

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