65 درصد سهم اشتغال شهرستان آبدانان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان آبدانان بیان داشت: 65 درصد سهم اشتغال شهرستان آبدانان جذب شده است.



وی افزود: سهم اشتغال به کار در شهرستان 1800نفر است که با حمایت دولت و همکاری و مساعدت بانکهای عامل تا کنون یک هزار و 156نفر جذب بازار کار شدند.



ناصری با بیان اینکه این مشاغل در بخش های مشاغل خانگی و طرح های خود اشتغالی است، تصریح کرد:با جلساتی که بانکهای عامل و مساعدت آنها در پرداخت تسهیلات و جذب اعتبارات لازم از طریق استان تا پایان سال مقدار 100درصد تعهدات جهت فراهم نمودن زمینه اشتغال جوانان فراهم خواهد شد.



