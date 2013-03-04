تحقق 120 درصدی اشتغال در قروه/ 800 هکتار اراضی ملی در سروآباد واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش شعبانی در سومین نشست اعضای کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان قروه گفت: از تعداد پنج هزار و 400 فرصت شغلی تعهد شده سهم شهرستان قروه در سالجاری، خوشبختانه تاکنون شش هزار و 400 فرصت شغلی معادل بیش از 120 درصد اشتغال تعهد شده محقق شده است.

وی همچنین از عملکرد ادارات راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق مهر امام رضا (ع) به خاطر تحقق 100 درصدی اشتغال تعهد شده آنها ابراز خرسندی کرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تاکنون 79 هزار و 830 میلیون ریال تسهیلات برای 830 متقاضی خود اشتغالی از سوی این کارگروه در سالجاری پرداخت شده است.

شعبانی از وضعیت موجود پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به ویژه اعتبارات مربوط به سهم کمیته امداد امام (ره) توسط سیستم بانکی ابراز نارضایتی کرد.

800 هکتار اراضی ملی شهرستان سروآباد به کشاورزان واگذار شد

فرماندار شهرستان سروآباد از واگذاری 800 هکتار از اراضی ملی این شهرستان به کشاورزان منطقه در راستای طرح توسعه بخش کشاورزی خبرداد.

احمد محمدرضایی در جلسه کارگروه بخش کشاورزی شهرستان سروآباد اظهار داشت: از فرصت هایی که دولت خدمتگزار در اختیار بخش کشاورزی قرار داده توسعه بخش کشاورزی است.

وی از واگذاری بیش از 800 هکتار اراضی ملی به کشاورزان در قالب هفت تعاونی کشاورزی خبرداد و افزود: این طرح ها در قالب 70 طرح به مبلغ 12 میلیارد و 500 میلیون ریال برای اشتغالزایی جوانان در سطح شهرستان تصویب شده است.

فرماندار سروآباد احیای مراتع را یكی دیگر از سیاست های راهبردی دولت در سطح کشور دانست و ادامه داد: با اجرای برنامه هایی كه در دست اجرا داریم تلاش می كنیم تا مراتع در شهرستان را با همكاری و مشاركت مردم، ساكنین مناطق، علاقمندان و فارغ التحصیلان بخش كشاورزی احیا كنیم.