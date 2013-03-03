20 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت سد دیورش رودبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله آقابیگی عصر امروز در شورای برنامه ریزی استان افزود: ساخت سد دیورش با توجه به شرایط کنونی می تواند آب آشامیدنی پایدار این شهرستان را تامین کند.

وی همچنین میزان تنظیم آب سد دیورش را 13.1 میلیون متر مکعب دانست و اظهارداشت: این سد 5.4 میلیون متر مکعب آب مصارف آشامیدنی به غیر از دو شهر بره سر و جیرنده شهرستان رودبار را تامین خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان با بیان اینکه 5.2 میلیون متر مکعب آب سد دیورش برای مصارف کشاورزی به روش تحت فشار در نظر گرفته شده است، گفت: همچنین 2.5 میلیون متر مکعب آب این سد برای پایداری محیط زیست و جنگل استفاده می شود.

وی در ادامه نوع سد دیورش را بتنی غلتکی اعلام کرد و اظهارداشت: این سد در مجموع کوچک بوده و حجم بتن بدنه سد 137 هزار و 500 متر مکعب است.

آقابیگی اظهارداشت: در مجموع افزون بر 61 میلیارد تومان برای سامانه آبرسانی شهرهای شهرستان رودبار به اضافه شبکه آبیاری و زهکشی 650 هکتار اراضی پائین دست منطقه نیاز است.

وی نرخ بازگشت سرمایه سد دیورش را 12.3 درصد دانست و گفت: با تکمیل ساخت پروژه 76 هزار نفر جمعیت شهری و روستایی رودبار از آب این سد بهره مند خواهند شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان مدت ساخت سد دیورش را چهار سال ذکر کرد و یادآورشد: در مجموع 15 درصد از اعتبار این سد سهم استانی و بقیه را سرمایه گذار تامین می کند.

وی تصریح کرد: سد دیورش شهرستان رودبار از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت است و در شش کیلومتری بالا دست شهر توتکابن ساخته می شود.