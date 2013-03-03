آنچه انقلاب را به پیش می برد پیوند امت با ولایت است

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاج‌صادقی در یادواره 86 شهید روستای قلعه نوخرقان بخش بسطام شاهرود که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در حسینیه اعظم این روستا برگزار شد، در سخنانی با اشاره به نعمت‌های ظاهری و باطنی اظهار داشت: ما دو نوع نعمت در جهان آفرینش داریم که نعمت‌هایی ظاهری هستند و نعمت‌هایی نیز باطنی که یکی از نعمت‌های باطنی دین است.

وی افزود: آنکه در دین کار را تمام می‌کند ولایت است که راهنمای دین است و شهدای ما و انسان به واسط دین و ولایت قیمت پیدا کرده و به لقا الله رسیده‌اند.

جانشین نماینده ولی‏فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دین انسان را از مبدا خاکی به مقصد الهی رهنمون می‌سازد که شهدا همان مقصد را انتخاب و به آن رسیدند.

حاج‌صادقی با بیان اینکه منطق شهید جان دادن برای حفظ دین اسلام است، اظهار داشت: منطق شهید این است که جان و بدن بدهد تا دین اسلام باقی بماند و خواسته شهید این است که دینی که برای آن جان داده رشد و تعالی پیدا کند.

وی بیان داشت: خون شهید به ما می‌گوید"مواظب دشمن باشید که در حال نابودی اسلام است"؛ اگر می‌خواهید در جبهه امام حسین(ع) باشید نسبت به مُصلح و مالک اشتر امام زمان(عج) تبعیت داشته باشید.

جانشین نماینده ولی‏فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: آنچه که انقلاب را به پیش می‌برد و روز به روز به رشد آن می‌افزاید پیوند امت با ولایت است.

حاج‌صادقی افزود: امروز مردم ما پای انقلاب نشسته‌اند و با حضور خود در تمام مراسم و برنامه‌ها دشمن‌ستیزی خود را اعلام کرده و می‌کنند.

وی در ادامه با گلایه از مسئولان بیان داشت: این مردم و شهدا به ما یاد داده‌اند که ای مسئول هر که هستی باش، اما پای ولایت باش و گوش به فرمان رهبری در مسیر انقلاب حرکت کن.

جانشین نماینده ولی‏فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: گوش به فرمان و تابع ولایت بودن دشمن را در مقابل ما خار و ذلیل می‌کند و باید همه و به ويژه مسئولان به این مورد مهم توجه لازم را داشته باشند.

حاج‌صادقي تاکید کرد: باید مسئولان در تحقق عدالت و اسلام در جامعه کوشا و مطالبه همگانی باید این دو مورد مهم باشد.

در این مراسم که به همت پایگاه بسیج محمدرسول الله(ص) حوزه حمزه سیدالشهدا برگزار شد، مدیحه سرایی در رثای شهدا و اهل بیت برگزار و از کتاب زندگی شهید محمد منتظری رونمایی شد.

در حاشیه این یادواره نمایشگاهی از تصاویر و آثار شهدای روستای قلعه نوخرقان برپا شد.