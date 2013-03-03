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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۲۴

داوودی بیان کرد:

انزلی 15 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد

انزلی 15 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد

انزلی - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان انزلی از وجود 15 هزار ورزشکار سازمان یافته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعادتمند داوودی عصر امروز جمع مدیران این شهرستان، انزلی را از شهرهای ورزشی کشور لقب داد و افزود: مدال های آسیایی، جهانی و ملی که ورزشکاران انزلی هر ساله کسب می کنند با چند استان کشور برابری می کند.

وی همچنین با اعلام اینکه 70 مکان دولتی و خصوصی اعم از سالن، چمن مصنوعی و استخر ورزشی در انزلی وجود دارد بر ضرورت توسعه ورزش در محلات و روستاها نیز تاکید کرد.

فرماندار به ترافیک شهر انزلی اشاره کرد و گفت: این معضل به رغم تمامی تلاش ها کاملا رفع نخواهد شد چون روز به روز حضور گردشگر در انزلی بیشتر می شود و از سوی این شهر از دو طرف در محاصره آب ( دریا و تالاب ) است.

وی همچنین تکمیل ساخت کنار گذر جنوبی انزلی و همچنین احداث پل های رو گذر را در کاهش ترافیک بسیار اثر گذار دانست و افزود: اهمیت موضوع ترافیک در هر جامعه ای یک واقعیت اجتماعی است که ناشی از مسائل مختلف شکل می گیرد.

داوودی در ادامه از ساخت کنار گذر شمالی در انزلی خبرداد و یادآورشد: این کنار گذر ضمن ایجاد موقعیت گردشگری باعث کاهش ترافیک نیز می شود.

کد مطلب 2010780

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