انزلی 15 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعادتمند داوودی عصر امروز جمع مدیران این شهرستان، انزلی را از شهرهای ورزشی کشور لقب داد و افزود: مدال های آسیایی، جهانی و ملی که ورزشکاران انزلی هر ساله کسب می کنند با چند استان کشور برابری می کند.

وی همچنین با اعلام اینکه 70 مکان دولتی و خصوصی اعم از سالن، چمن مصنوعی و استخر ورزشی در انزلی وجود دارد بر ضرورت توسعه ورزش در محلات و روستاها نیز تاکید کرد.

فرماندار به ترافیک شهر انزلی اشاره کرد و گفت: این معضل به رغم تمامی تلاش ها کاملا رفع نخواهد شد چون روز به روز حضور گردشگر در انزلی بیشتر می شود و از سوی این شهر از دو طرف در محاصره آب ( دریا و تالاب ) است.

وی همچنین تکمیل ساخت کنار گذر جنوبی انزلی و همچنین احداث پل های رو گذر را در کاهش ترافیک بسیار اثر گذار دانست و افزود: اهمیت موضوع ترافیک در هر جامعه ای یک واقعیت اجتماعی است که ناشی از مسائل مختلف شکل می گیرد.

داوودی در ادامه از ساخت کنار گذر شمالی در انزلی خبرداد و یادآورشد: این کنار گذر ضمن ایجاد موقعیت گردشگری باعث کاهش ترافیک نیز می شود.