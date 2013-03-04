بیشترین شکایت مردم هرمزگان از نمایندگی های خودرو است/رسیدگی به 14 هزار پرونده

علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در سال جاری، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه در بخش های کالا و خدمات، بهداشت و درمان و همچنین مسائل مربوط به قاچاق 12 هزار و 289 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی هرمزگان تشکیل و با توجه به رسیدگی به بیش از دو هزار پرونده باقی مانده از سال گذشته در مجموع طی امسال 14 هزار و 516 پرونده در تعزیرات حکومتی هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ارزش ریالی جرائم صادر شده از سوی تعزیرات حکومتی هرمزگان تا پایان بهمن ماه سه هزار و 312 میلیارد ریال بوده و از این رقم 90 میلیارد ریال وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در ادامه از اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار و احدهای صنفی از ابتدای دی ماه امسال در هرمزگان خبر داد و افزود: از ابتدای اجرای این طرح تا کنون دو هزار و 599 فقره پرونده تخلفات در هرمزگان تشکیل و برای دو هزار و 218 پرونده از سوی تعزیرات حکومتی، حکم صادر شده است.

حسن پور خاطرنشان کرد: ارزش ریالی جرائم مربوط به طرح تشدید نظارت 18 میلیارد ریال بوده و در اجرای این طرح 94 واحد صنفی تعطیل و در 39 واحد صنفی نیز پلاکارد نصب شد و همچنین 670 واحد صنفی نیز به علت عدم اجرای حکم، تعطیل شدند.

وی در خصوص واحدهایی که بیشترین شکایت مردم هرمزگان به آنها اختصاص داشته، گفت: بیشترین شکایت مردم هرمزگان به نمایندگی های فروش خودرو، کابینت سازان و واحدهای خدمات آسانسور بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان همچنین از اجرای طرح نوروزی تعزیرات حکومتی هرمزگان خبر داد و بیان داشت: این طرح از 15 اسفند ماه آغاز و تا 15 فرودین ماه ادامه دارد و در این ایام واحدهای گشت تعزیرات به صورت میدانی در سطح شهر حضور پیدا می کنند و مردم نیز می توانند شکایات خود از واحدهای مختلف را به سامانه پیام کوتاه 30009651 اعلام کنند.