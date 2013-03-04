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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۸

حسن پور به مهر مطرح کرد:

بیشترین شکایت مردم هرمزگان از نمایندگی های خودرو است/رسیدگی به 14 هزار پرونده

بیشترین شکایت مردم هرمزگان از نمایندگی های خودرو است/رسیدگی به 14 هزار پرونده

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: بیشترین شکایت مردم هرمزگان از نمایندگی های فروش خودرو بوده است.

علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در سال جاری، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه در بخش های کالا و خدمات، بهداشت و درمان و همچنین مسائل مربوط به قاچاق 12 هزار و 289 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی هرمزگان تشکیل و با توجه به رسیدگی به بیش از دو هزار پرونده باقی مانده از سال گذشته در مجموع طی امسال 14 هزار و 516 پرونده در تعزیرات حکومتی هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ارزش ریالی جرائم صادر شده از سوی تعزیرات حکومتی هرمزگان تا پایان بهمن ماه سه هزار و 312 میلیارد ریال بوده و از این رقم 90 میلیارد ریال وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در ادامه از اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار و احدهای صنفی از ابتدای دی ماه امسال در هرمزگان خبر داد و افزود: از ابتدای اجرای این طرح تا کنون دو هزار و 599 فقره پرونده تخلفات در هرمزگان تشکیل و برای دو هزار و 218 پرونده از سوی تعزیرات حکومتی، حکم صادر شده است.

حسن پور خاطرنشان کرد: ارزش ریالی جرائم مربوط به طرح تشدید نظارت 18 میلیارد ریال بوده و در اجرای این طرح 94 واحد صنفی تعطیل و در 39 واحد صنفی نیز پلاکارد نصب شد و همچنین 670 واحد صنفی نیز به علت عدم اجرای حکم، تعطیل شدند.

وی در خصوص واحدهایی که بیشترین شکایت مردم هرمزگان به آنها اختصاص داشته، گفت: بیشترین شکایت مردم هرمزگان به نمایندگی های فروش خودرو، کابینت سازان و واحدهای خدمات آسانسور بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان همچنین از اجرای طرح نوروزی تعزیرات حکومتی هرمزگان خبر داد و بیان داشت: این طرح از 15 اسفند ماه آغاز و تا 15 فرودین ماه ادامه دارد و در این ایام واحدهای گشت تعزیرات به صورت میدانی در سطح شهر حضور پیدا می کنند و مردم نیز می توانند شکایات خود از واحدهای مختلف را به سامانه پیام کوتاه 30009651 اعلام کنند.

 

کد مطلب 2010790

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