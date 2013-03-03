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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۳۸

صفاریان خواستار شد:

برق تولیدی نیروگاه کوچک مقیاس شهری را با قیمت عادلانه بخرید

برق تولیدی نیروگاه کوچک مقیاس شهری را با قیمت عادلانه بخرید

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت رنگین کمان انرژی از شرکت برق منطقه ای خراسان خواست تا برق تولیدی نیروگاه کوچک مقیاس را با قیمت عادلانه خریداری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا صفاریان عصر یک شنبه در مراسم افتتاح نیروگاه کوچک مقیاس شهری اظهار کرد: اگر تولید برق در این نیروگاه کوچک مقیاس توجیه اقتصادی نداشته باشد با رکود و ورشکستگی مواجه خواهد شد.

وی تاکید کرد: مدیران شرکت نیرو با خرید مناسب برق از این شرکت حمایت کنند تا اولین نیروگاه کوچک مقیاس شهری با موفقیت توسعه پیدا کند.

وی افزود: ایجاد گلخانه، تامین انرژی گرمایشی مجتمع های گردشگری سپاد و به ویژه صرفه جویی در انرژی و عدم آلودگی زیست محیطی از مزایای این نیروگاه مقیاس کوچک شهری است.

صفاریان یادآور شد: اگر توقع داشته باشیم نیروگاههای کوچک مقیاس برق را ارزان بفروشند سرمایه گذاران در این عرصه تشویق به سرمایه گذاری نخواهند شد.

وی بیان کرد: صنعت برق کشور نیاز به تحول دارد و هنوز هم انرژی های تجدید ناپذیر سهم کوچکی را در تولید برق دارند و باید با مصرف بهینه سوخت فسیلی از اتلاف انرژی جلوگیری کنیم.

صفاریان با بیان اینکه شرکت رنگین کمان انرژی تسهیلات ویژه ای به جز پیش فروش برق از دولت دریافته نکرده است گفت: توان مالی این شرکت مانند فنری است که تا انتها کشیده شده باشد اما توان فنی مدیران این مجموعه مانند فنری فشرده است.

کد مطلب 2010793

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