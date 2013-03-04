فعالیت 63 مركز آموزش علمي - كاربردي تخصصي آموزش مهارت

کوروش پرند در گفتگو با مهر از ايجاد 63 مركز آموزش علمي - كاربردي تخصصي آموزش فني و حرفه اي خبر داد و گفت: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با هدف ارتقاي آموزش هاي دانشگاهي در سطوح مهارتي و پيوند آموزش هاي دانشگاهي با نيازهاي بازار كار، مراكز آموزش علمي - كاربردي تخصصي فني و حرفه اي را در مراكز كشور ايجاد و راه اندازي کرده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مراكز آموزش علمي - كاربردي تخصصي فني و حرفه اي در مرحله نخست در دو مقطع كارداني و كارشناسي به تفكيک جنسيت، به دو صورت ترمي و پودماني در رشته هايي همچون برق و الكترونيک، مكانيک خودرو، ماشين افزار، رايانه، شيلات، تأسيسات، جوشكاري، تكنولوژي كاربرد و نگهداري ماشين هاي زراعي و باغي، ابزار دقيق و... به تربيت دانشجوي مهارتي مي پردازند.

پرند همچنین از فعالیت موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی سخن گفت و ادامه داد: در حال حاضر مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی مهارت با 370 کد محل رشته تحصیلی در سراسر کشور پذیرای بیش از 9 هزار نفر دانشجو در 45 رشته مهارتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی است که این روند بر اساس سیاست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مسیری رو به رشد و تعالی تا تحقق کامل اهداف آن ادامه خواهد یافت.