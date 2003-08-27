سه نظامي روسي در گروزني كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، يك افسرارتش روسيه امروز به خبرگزاري فرانسه گفت: سه نظامي روسيه درآخرين ساعات ديشب به دليل حمله موشكي به خودروي حامل آنها در گروزني پايتخت جمهوري چچن كشته شدند.
به گفته وي در اين حمله كه از داخل يك ساختمان صورت گرفت ، دو نظامي ديگر زخمي شدند.
همچمنين عصر سه شنبه نيز انفجار يك مين در زير زره پوش حامل نظاميان روسي در جنوب غرب منطقه آتشخوي - مارتان در جمهوري چچن به كشته و زخمي شدن چهار نظامي روسي منجر شد.
همچنين خبرگزاري ايتارتاس روسيه از خنثي شدن يك مين درمسيرعبورنظاميان روسي در چچن خبر داد. بر پايه اين گزارش ، نظاميان روسيه 10 جنگجوي چچني را در مناطق جنوبي اين جمهوري به قتل رساندند.
حدود 2 تا 3 هزار جنگجوي چچني از آغاز جنگ دوم در اين جمهوري در4 سال گذشته ، همچنان با نظاميان روسي مي جنگند.
گفتني است آناتولي بوبوف رييس جمهوري چچن طرفدار روسيه مي باشد.
در تازه ترين حمله عليه نظاميان ارتش روسيه در جمهوري چچن ، سه نظامي روسي كشته و دو تن زخمي شدند.
به گزارش خبرگزاري مهر، يك افسرارتش روسيه امروز به خبرگزاري فرانسه گفت: سه نظامي روسيه درآخرين ساعات ديشب به دليل حمله موشكي به خودروي حامل آنها در گروزني پايتخت جمهوري چچن كشته شدند.
نظر شما