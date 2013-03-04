سند چشم انداز رسانه ای استان البرز تدوین می شود

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت های این سازمان گفت: مهمترین برنامه ای در بدو امر ایجاد خواهد شد تدوین سند چشم انداز رسانه ای استان البرز است.

وی با اشاره به ظرفیت های مناسب رسانه ای در این استان افزود: وجود دفترهای نمایندگی رسانه های مکتوب، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری بستر مناسبی برای تدوین این سند و شکل گیری چهارچوب فعالیت های رسانه ای خواهد بود.

رییس سازمان بسیج رسانه های استان البرز بیان کرد: در این راستا همه رسانه ها، صدا و سیما، ارشاد اسلامی و استانداری البرز پیشقدم شوند تا بخشی از اهداف کلان رسانه ای در این استان محقق شود.

جعفری همچنین راه اندازی دفترهای بسیج رسانه در شهرستانهای استان البرز را نیز از اولویت های دیگر این سازمان برشمرد.

رییس سازمان بسیج رسانه های استان البرز با بیان اهداف اصلی و بنیادین این سازمان در استان تصریح کرد: پیگیری تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه رسانه مهمترین هدف این سازمان است.

وی با بیان اینکه هر روز ترفندهای دشمن در عرصه جنگ نرم پیچیده تر می شود تاکید کرد: بسیج رسانه ها سردار و سرباز می خواهد و ما نیز وعده می دهیم که سربازان و افسران مناسبی در حوزه جنگ نرم علیه دشمنان نظام جمهوری اسلامی باشیم.

حسن جعفری بیان کرد: اهالی بسیج رسانه های استان با بصیرت افزایی در عرصه انتخابات نیز رزمایش خود را به نمایش خواهند گذاشت.