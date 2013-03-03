برگزاری مجمع انتخابات هیئت کاراته گلستان/ حاشیه های مهم تر از متن

به گزارش خبرنگار مهر، در این انتخابات که شامگاه یکشنبه برگزار شد، چهار کاندیدا ثبت نام کرده بودند که با حضور نیافتن یک کاندیدا و اعلام کناره گیری اش به نفع کاندیدای دیگر، در نهایت انتخابات با سه نامزد برگزار شد.

در پایان دور اول، سید هاشم موسوی با 9 رای از مجموع 19 رای مجددا به سمت رییس هیات کاراته استان انتخاب شد.

این انتخابات با اعتراض برخی اعضا همراه بود که معتقد بودند، آراء طبق آیین نامه به نصف به علاوه یک نرسیده است، و باید مجددا انتخابات انجام شود، اما سرپرست فدراسیون اذعان داشت که انتخابات صحیح است و نفر انتخاب شده به عنوان نفر برگزیده است.

همچنین در این جلسه در پی تماس مدیر کل ورزش و جوانان با باقری رئیس مجامع فدراسیون کاراته ، وی عنوان کرد که طبق آیین نامه رسمی مجامع باید این انتحابات مجدد برگزار شود ودر دوم انتخابات با حضور دو کاندید موسوی وجبله برگزار شد وسید هاشم موسوی در نهایت با 10 رای انتخاب شد.

این در حالی بود که نه سرپرست فدراسیون ونه مدیر کل تربیت بدنی از این ماده قانونی انتخاب رییس هیات نصف به علاوه یک، به گفته خودشان اطلاعی نداشتند.

اما این پایان حواشی مجمع انتخابات کاراته استان نبود، برخی اعضای مجمع که بلافاصله پس از پایان رای گیری در دور اول مجمع را ترک کردند وعده ای از پیشکسوتان وباشگاه داران کاراته استان نیز در بیرون درب های جلسه منتظر پایان جلسه بودند تا اعتراضات خود را به نحوه برگزاری این انتخابات اعلام کنند.

این عده معتقد بودند افرادی که برای عضویت در مجمع توسط هیئت انتخاب شده اند چیده شده و برای انتخاب نفر خاصی به مجمع دعوت شده اند و پیشکسوتان و باشگاه داران قدیمی پشت درهای این مجمع مانده اند و جایشان با افراد بسیار جوان تر وبی تجربه تر در این مجمع عوض شده است.

موسوی رئیس هیات کاراته استان نیز در پایان مجمع وپس از انتخاب مجدد خودش به عنوان رئیس هیات کاراته، گفت: با همه تلاش ها وزحماتی که طی دوره چهار ساله ام برای کاراته داشتم انتظارم از آرای مجمع بسیار بیش از این بود وحتی در دوره قبل از مدیر کل تربیت بدنی انتظار داشتم عکس مرا به عنوان مدیرنمونه به سردر تربیت بدنی بیاویزد.