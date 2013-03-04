هیئات مدهبی نقش بسزایی در تعمیق ارزشهای دینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احد امیری شامگاه یکشنبه در نخستین مجمع بسیج مداحان سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان، با اشاره به اینکه سازمان بسیج مداحان وظایفی متعددی از قبیل تربیت و ارائه آموزش های مقدماتی، تكمیلی و سطح بندی این قشر را بر عهده دارد افزود: تربیت مداحان وارسته در جامعه می تواند به تبیین و انتقال رشد معارف دینی ائمه اطهار (ع) در جامعه به ویژه قشر جوان منتهی شود.

وی با اشاره به شناسایی 100 هزار نفر مداح در کشور ادامه داد: فرهنگ معارف دینی و عاشورایی بیش از گذشته در جهان گسترش یافته كه تداوم این مسیر درگرو نشر بیشتر فرهنگ دینی و الهی مداحان است.

امیری افزود: تبلیغات شبكه های متنوع و مختلف ماهواره ای علیه نظام اسلامی با هدف تضیف ارزشهای دینی بیش از گذشته شدت یافته كه نهادینه شدن فرهنگ دینی راهكار مناسب غلبه در خنثی سازی توطئه های شوم دشمنان است.

جانشین سازمان بسیج مداحان كشور افزود: بهره گیری از ظرفیت های معرفتی ائمه اطهار(ع) و تبعیت از فرامین بنیانگذار كبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری باید بیش از گذشته مورد توجه قشر مادحین لحاظ شود.

امیری گفت: فعالیت هدفمند مداحان می تواند علاوه بر گسترش فرهنگ دینی بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را به حداقل كاهش دهد.

وی تاکید کرد: با شناسایی و ارائه آموزش های لازم به مداحان، نظام اسلامی در آینده ای نزدیك به الگویی بی بدیل برای نشر و ترویج فرهنگ معارف دینی در جهان تبدیل خواهد شد.

جانشین سازمان بسیج مداحان كشور، گفت: تربیت مداحان وارسته در جامعه می تواند به تبیین و انتقال رشد معارف دینی ائمه اطهار (ع) در جامعه به ویژه قشر جوان منتهی شود.

امیری افزود: بسیج مداحان كشور با هدف شناسایی ،ساماندهی و ارائه برنامه های جامع و هدفمند این قشر تشكیل شده است.

وی در ادامه از ایجاد دانشكده هنر و ادبیات آیینی (مداحی) طی 2 سال آینده خبرداد و گفت: سرفصل ها دروس این رشته توسط دكتر "سنگری" و كمیته تحقیق و پژوهش سازمان بسیج مداحان كشور تهیه شده و تحقیق برای تهیه متون درسی آن در حال انجام است.

جانشین سازمان بسیج مداحان كشور، با یادآوری اینکه در دانشكده مداحی دانشجویان پس از پذیرش، تربیت و گذراندن دوره های درسی برای ترویج و نشر فرهنگ دینی به خارج از كشور اعزام می شوند ادامه داد: در حال حاضر 100 مداح شعیه از كشور افغانستان شناسایی شده كه در حال فراگیری آموزش های لازم توسط اساتید مجرب هستند.

امیری افزود: برای غنی سازی محتوای درسی در دانشكده هنر و ادبیات آیینی آثار پیشكسوتان مداحی پس از طی فرآیندی چاپ و در دسترس دانشجویان قرار می گیرد.

جانشین سازمان بسیج مداحان كشور، در ادامه با اشاره به زمینه های فعالیتی سازمان بسیج مداحان افزود: تربیت و ارائه آموزش های مقدماتی، تكمیلی و سطح بندی مداحان کشور از جمله مهترین وظایف بسیج مداحان کشور است.

امیری برلزوم هوشیاری و بصیرت بیشتر مداحان برای مقابله با توطئه های دشمنان تاكید كرد و افزود: بروز رسانی اطلاعات و آگاهی مداحان امری مهم و ضروری است.

جانشین سازمان بسیج مداحان كشور، از تالیف کتب مداحی استان‌های مختلف خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان‌ها خروجی فعالیت‌های مداحی استان‌ها به صورت کتاب تالیف می‌شود.

امیری گفت: سازمان بسیج مداحان به دنبال استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها است.

جانشین بسیج مداحان کشور با بیان اینکه این سازمان در همه استان‌ها تشکیل می‌شود، افزود: استان زنجان نیز از یکسال گذشته فعالیت‌های خود را در این زمینه آغاز کرده است.